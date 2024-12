Los Orlando Magic de la NBA informaron el pasado domingo que el pívot alemán Moritz Wagner se perderá el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Wagner sufrió esta dolorosa lesión el sábado durante el partido de los Magic contra los Miami Heat, en el que tuvo que abandonar la pista asistido por sus compañeros antes de finalizar el primer cuarto.

Wagner will undergo surgery and miss the remainder of the 2024-25 season. pic.twitter.com/kfWhIi0VaX

Moritz Wagner underwent an MRI today and results revealed that Wagner has sustained a torn anterior cruciate ligament.

Los Magic detallaron en un breve comunicado que Wagner fue sometido este domingo a una resonancia magnética, que concluyó que debe ser intervenido quirúrgicamente.

La baja de Wagner es un revés más en esta campaña para los Magic, que tienen lesionados a sus dos jugadores franquicia, Franz Wagner (hermano menor de Moritz) y Paolo Banchero.

Una lesión que complica a Orlando, debido a que tanto Franz Wagner como Banchero padecen un desgarro en el oblicuo, bajas que despotencian a la franquicia que por ahora es cuarto en la Conferencia Este de la NBA.

Wow, Mo Wagner goes down with what looks to be a left knee injury and couldn’t get up

His brother, Franz Wagner, face says it all

🎥: FanDuel Sports Network pic.twitter.com/npbSao7ZDD

— Brandon Green🍀 (@BGreenReports) December 22, 2024