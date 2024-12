El jugador francés Mathias Lessort, del equipo de baloncesto del Panathinaikos, fue protagonista de una espeluznante imagen en el duelo ante el Baskonia español por la Euroliga.

El actual campeón del torneo se impuso por 104-69, en un encuentro que rompió en el primer cuarto y que estuvo marcado por la grave lesión del pívot galo.

Lessort pisó accidentalmente a su rival Chima Moneke, se dobló el pie izquierdo y cayó al suelo. Sus estremecedores gritos de dolor obligaron a detener el encuentro y provocaron pánico en el estadio OAKA.

Según Mundo Deportivo, los exámenes arrojaron que el jugador francés sufrió una fractura de peroné, aunque no tuvo daños en la tibia ni en los ligamentos.

De todas maneras, Lessort deberá ser operado y necesitará al menos cuatro meses de recuperación antes de volver a saltar al parqué.

La grave lesión del basquetbolista galo no solo hirió al deportista, sino que también provocó varios “daños colaterales”.

Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, aseguró que la impactante imagen de Mathias Lessort con el pie doblado y gritando generó emergencias médicas en las tribunas.

“Por primera vez en mis 35 años de carrera vi que, después de que un jugador se lesionara así, nueve personas se desmayaron y otra sufrió un ataque al corazón”, dijo el técnico del cuadro griego.

“No encontraban suficientes ambulancias para mandar a la gente al hospital”, añadió Ataman.

Lessort, en tanto, utilizó sus redes sociales para publicar un optimista mensaje: “¡Lo que no te mata te hace más fuerte! Gracias por todos los mensajes y oraciones, los amo a todos. Volveré más fuerte que nunca”.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2024