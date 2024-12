Los Angeles Lakers, con solo dos triunfos en sus últimos ocho encuentros, sufrieron este miércoles otra lamentable derrota frente a los Miami Heat por 134-93, lo que llevó a un mito de los de púrpura y oro como ‘Magic’ Johnson a compartir su frustración en las redes sociales.

“Me siento avergonzado por los Lakers. Iban 33 puntos abajo ante los Miami Heat por 105-72 al final del tercer cuarto”, escribió en X el legendario base.

Algo similar dijo el entrenador angelino, JJ Redick, tras un encuentro que perdieron finalmente por 41 puntos: “Estoy avergonzado, todos estamos avergonzados”.

“There has to be some ownership on the court. And I’ll take all the ownership in the world.

This is my team, and I lead it, and I’m embarrassed […] I’m not blaming players. I own this.”

— Coach Redick takes full accountability and responsibility. Wow.#LakeShow pic.twitter.com/IzTctOB2lf

