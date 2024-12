La NBA Cup cerró su fase de grupos con emocionantes partidos y definió los cruces de cuartos de final: Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks, Houston Rockets vs. Golden State Warriors, Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic y New York Knicks vs. Atlanta Hawks. Destacan las victorias de Warriors, Thunder y Rockets, así como la remontada épica de Mavericks para clasificarse con la \'wild card\'. En el Este, Bucks, Knicks y Hawks lideraron sus grupos, mientras que los Magic se llevaron la \'wild card\'. Los encuentros estuvieron llenos de emoción, como la victoria de Nuggets sobre Warriors, la remontada de Mavericks frente a Grizzlies con triples decisivos, el aplastante triunfo de Thunder sobre Jazz y el dominio de Bucks sobre Pistons. Otros resultados incluyen la aplastante victoria de Cleveland Cavaliers sobre Washington Wizards, el triunfo de Phoenix Suns sobre San Antonio Spurs y las victorias de Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Sacramento Kings y Los Angeles Clippers en emocionantes partidos.

La NBA Cup cerró este martes la fase de grupos de su segunda edición y tendrá los siguientes cruces en los cuartos de final: Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks, Houston Rockets-Golden State Warriors, Milwaukee Bucks-Orlando Magic y New York Knicks-Atlanta Hawks.

Warriors, Thunder y Rockets pasaron como campeones de sus grupos en el Oeste mientras que los Mavericks se quedaron con la ‘wild card’ de esa conferencia.

En el Este, Bucks, Knicks y Hawks acabaron primeros de sus grupos y los Magic se llevaron la ‘wild card’.

Nuggets 119 – Warriors 115

Cinco derrotas seguidas llevan unos Warriors (12-8) que sucumbieron ante un monumental Nikola Jokic, que deslumbró con 38 puntos (14 de 24 en tiros de campo), 10 rebotes, 6 asistencias y 5 robos.

Los Nuggets (11-8) han ganado sus últimos ocho encuentros contra Golden State y le dieron la vuelta al encuentro con una remontada magistral tras ir perdiendo de 11 puntos en el último cuarto y gracias a un parcial de 10-0 en los últimos dos minutos y 32 segundos.

Stephen Curry (24 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias) no pudo evitar el descalabro final de unos Warriors que, pese a su desafortunado desenlace, pasaron a cuartos como campeones del Grupo C del Oeste.

Got the job done on our home floor Nikola: 38 PTS / 10 REB / 6 AST

MPJ: 22 PTS / 7 REB / 2 AST

AG: 15 PTS / 9 REB / 5 AST

Jamal: 12 PTS / 3 REB / 8 AST

CB: 11 PTS / 6 REB / 2 AST pic.twitter.com/wWVTev3jUt — Denver Nuggets (@nuggets) December 4, 2024

Mavericks 121 – Grizzlies 116

También Dallas celebró una remontada épica y se clasificó para los cuartos con la ‘wild card’ del Oeste después de derrotar a unos Grizzlies que ganaban por 8 puntos, pero que encajaron un parcial de 18-5 para cerrar el encuentro.

Con dos triples decisivos de Spencer Dinwiddie y uno de P.J. Washington en la recta final, los Mavericks (14-8) sumaron además su quinto triunfo seguido. Luka Doncic encabezó a Dallas con 37 puntos (11 de 22 en tiros de campo) y 12 rebotes.

Ja Morant (31 puntos) fue el mejor de unos Grizzlies (14-8) que vieron cortada su racha de seis triunfos consecutivos y en los que el español Santi Aldama destacó con 15 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias como reserva.

Thunder 133 – Jazz 106

Los Thunder (16-5) hicieron los deberes arrollando a unos pobres Jazz con cinco derrotas seguidas (4-17) para proclamarse campeones del Grupo B del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y Jalen Williams (28 puntos) encabezaron a Oklahoma sin tener que jugar el último cuarto.

Walker Kessler (17 puntos y 11 rebotes) destacó en Utah.

OKC scores 27 points off a new Thunder record 19 forced turnovers in a half 🔒 pic.twitter.com/urJt1JlVIH — OKC THUNDER (@okcthunder) December 4, 2024

Knicks 121 – Magic 106

Los Knicks se clasificaron como primeros del Grupo A del Este de la NBA Cup tras triturar a unos Magic que llegaron a perder por 37 puntos en el tercer cuarto. Un resultado que si se hubiera mantenido al final le habría dado la ‘wild card’ de esa conferencia a los Boston Celtics.

Con un potente 8-2 en sus últimos diez encuentros (13-8 de balance), los Knicks ofrecieron un recital de la mano del dominicano Karl-Anthony Towns (23 puntos y 15 rebotes), Jalen Brunson (21 puntos) y Josh Hart (triple-doble con 11 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias).

En Orlando (15-8), que perdió tras seis triunfos seguidos, Franz Wagner consiguió 30 puntos y 6 asistencias y su hermano Moritz Wagner logró 20 puntos y 12 rebotes.

squad puttin’ on a show 🤩 KAT 23 PTS | 15 REB | 2 BLK

Jalen 21 PTS | 4 AST

Mikal 19 PTS | 5 AST | 2 STL

Josh 11 PTS | 13 REB | 10 AST

OG 18 PTS | 2 AST | 2 BLK

Deuce 18 PTS | 4 AST pic.twitter.com/6hM8KKjyep — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 4, 2024

Pistons 107 – Bucks 128

Siete victorias consecutivas y a cuartos como campeones del Grupo B y como el mejor equipo del Este. Así de impactante ha sido la reacción de los Bucks (11-9), que tras un desastroso inicio de temporada se han recuperado con un 9-1 impresionante en sus últimos diez partidos.

Giannis Antetokounmpo se lució ante los Pistons con 28 puntos (enorme 10 de 11 en tiros de campo, 8 de 12 desde la línea de personal), 7 rebotes y 8 asistencias en 28 minutos sin tener que pisar la cancha en el cuarto final. Damian Lilllard le respaldó con 27 puntos (5 de 11 en triples) y 5 asistencias en unos Bucks con un gran 15 de 21 en triples al descanso (23 de 41 al final).

El máximo anotador de los Pistons (9-14) fue Cade Cunningham con 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Nobody is more efficient than Giannis. 28 PTS | 8 AST | 7 REB | 91% FG pic.twitter.com/jr8f2DZxJt — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 4, 2024

En el resto de encuentros, los Cleveland Cavaliers aplastaron a unos Washington Wizards en ruinas con 15 derrotas seguidas (118-87), los Phoenix Suns superaron a los San Antonio Spurs (104-93) pero ambos quedaron fuera de los cuartos y los Philadelphia 76ers encadenaron por primera vez en la temporada dos victorias seguidas doblegando a los Charlotte Hornets (104-110).

Además, los Toronto Raptors se impusieron a los Indiana Pacers (122-111), los Sacramento Kings sometieron a los Houston Rockets (120-111) y Los Angeles Clippers derrotaron a los Portland Trail Blazers (127-105).