La selección chilena de Básquetbol está a horas de enfrentar la Ventana 2 de la FIBA Americup y en condición de local a Colombia y Venezuela, integrantes del grupo en donde también se encuentra incorporado Argentina.

En el primero de los dos duelos, Chile será local de Colombia este viernes 22 de noviembre y el lunes 25, será anfitrión de Venezuela.

En la antesala del encuentro ante la selección cafetera, Radio Bio Bío se contactó con el entrenador de Chile, Juan Manuel Córdoba, quien anticipó los duros partidos por la Ventana N°2 de la fase clasificatoria.

En sus palabras, el estratega reconoció que “sabemos que serán dos finales las que vamos a enfrentar y que tenemos la posibilidad de jugar en nuestra cancha y con nuestra gente”.

“Además, venimos con el envión anímico de haber obtenido un resultado histórico y motivador ante Argentina (79 a 77 en Valdivia)”, deslizó.

Por otra parte, reconoció que el grupo en donde están incorporados junto a Venezuela, Colombia y Argentina, es una zona muy reñida, donde cada partido se convierte en una verdadera final para seguir con sueños de avanzar a la ronda eliminatorias.

Con relación a esto, Córboba detalló: “La paridad del grupo hace que cada punto sea una verdadera final. Es por eso que estamos concentrados, con confianza, pero no confiados. Buscaremos hacer dos grandes partidos”.

“Sabemos que si nos concentramos y damos el 100% de nuestras capacidades, con la ayuda y apoyo del público podemos hacernos fuertes de local y seguir motivados a conseguir resultados histórico para Chile”, finalizó.

