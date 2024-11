Una insólita situación ocurrió en una nueva noche de NBA, luego de que el plantel completo de los Detroit Pistons, fuese visto abordando un metro en Brooklyn para enfrentar a los Nets en New York.

Los jugadores debieron tomar el metro rumbo al estadio Barclays Center de Brooklyn debido al embotellamiento masivo en las calles causado por la Maratón de Nueva York.

La cuenta oficial de Instagram del equipo compartió videos y fotos de su viaje, en el que los jugadores de la NBA subieron a la línea 3 del tren.

“El maratón de Nueva York nos llevó a un desvío…”, destaca el título de un video del equipo en Instagram.

El clip mostró al equipo en su camino entre otros pasajeros y siguió a los atletas mientras finalmente salían del tren, teniendo que agacharse debajo del umbral del subterráneo.

Ya en lo netamente deportivo, los Pistons ganaron el partido 106-92 contra los Nets, lo que provocó que los fanáticos pidieran al equipo que usara el transporte público para todos sus juegos.

Cabe destacar que Detroit lleva un paupérrimo arranque de temporada, registrando solo 2 victorias y 5 derrotas, mientras que Brooklyn pasaban por un buen momento en la NBA de la mano del DT español, Jordi Fernández.

Pulling up to Barclays Center New York-style https://t.co/deP64jc5fp pic.twitter.com/6LoOAz02S8

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 3, 2024