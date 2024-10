Restan solo horas para que este martes 22 de octubre vuelva a botear la ‘pelotita’ naranja en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, donde los diversos elencos buscarán cortar el poderío de los Boston Celtics, últimos campeones y actual dueño de los anillos.

Esta temporada se nutre de nuevas caras en diversas franquicias, quienes apostaron a renovarse con todos para sorprender a los poderosos y volver aún más reñida una temporada que promete en la NBA.

La llegada de Clay Thompson a Dallas Mavericks, tras su paso por Golden State Warriors, será una de las novedades de la temporada, en donde los Knicks de New York también quieren alzarse con nombre propio en la campaña.

Revisa los traspasos más importantes de cara a la nueva temporada en la NBA

Clay Thompson a Dallas

El bombazo del mercado en temporada que se avecina lo dio Dallas Mavericks, quienes desarmaron la dupla ‘Splash Brothers’ de Golden State Warriors integrada por Stephen Curry y Clay Thompson para que este último acompañe a Doncic, Irving y compañía en la campaña 2024-2025.

También llegaron a los ‘Mavs’ secundarios de lujo como Spencer Dinwiddie y Quentin Grimes, piezas destinadas a mejorar una plantilla que ya sabe lo que es viajar a unas finales NBA.

Paul George fortifica a los 76Sixers

Uno de los elencos que maneja una deuda ‘eterna’ en la NBA es Philadephia 76Sixers, elenco que no la logrado arribar a las finales hace varias temporadas y salvo el tiro de Kawhi Leonard que los dejó sin finales en 2019, no han estado ni cerca.

Sin embargo, ahora confían en la llegada de Paul George, ex Clippers, quien aterriza en Philadelphia para acompañar a Joel Embiid, Tyresse Maxey, Kyle Lowry y compañía, a avanzar y por qué no, llegar a una anhelada final de temporada.

El golpe no es tan solo con George, sino también se adicionan las llegadas de jugadores como Andre Drummond, Eric Gordon, Reggie Jackson o Caleb Martin, algunos veteranos que impulsan la idea de Nick Nurse y la directiva de ir a por el anillo esta misma temporada.

two days until we're back at The Center! 📍@NJMIns pic.twitter.com/QG4kkVocrC — Philadelphia 76ers (@sixers) October 21, 2024

Los Knicks meten miedo en la Conferencia Este

Los de la ‘Gran Manzana’ mostraron un avance en la pasada temporada de la mano de Jalen Brunson, quien se convirtió en el referente de una franquicia en deuda que no llega a una final desde 1973.

Es por eso que esta temporada es en donde tienen que demostrar de qué están hechos y convertirse en los grandes rivales de Boston Celtics en una Conferencia que comienza a fortificarse.

Para ello se han asegurado la llegada de jugadores con calibre All Star, como Mikal Bridges, o lo que es lo mismo, 20 puntos de media por partido (logrados el pasado año) o con el espigado Karl-Anthony Towns, traspaso completado con Minnesota y que fue un impacto importante en la Liga en el mes de septiembre.

Con ambos y las renovaciones ya anunciadas de OG Anunoby y la Jalen Brunson, New York sueña con una final.

mark your calendars ✍️ pic.twitter.com/nDWTOEQrvE — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 15, 2024

De sorpresa a afianzarse en el Oeste

Los Oklahoma City Thunder sorprendieron a todos en la pasada temporada, luego de quedarse con la cima de la clasificación con un juego defensivo, pero muy vistoso.

Alcanzaron 57 victorias en la pasada temporada y Shai Gilgeous-Alexander instaló su nombre en la retina de cada aficionado de la NBA.

No obstante, para dar un paso adelante en la misma dirección, el ‘Thunder’ abrochó la llegada de Isaiah Hartenstein (como agente libre) o Alex Caruso, ex Chicago Bulls que es apuntado como uno de los jugadores más infravalorados de la competición.

Esto sumado a las renovaciones de Isaiah Joe y Aaron Wiggins, empujan a Oklahoma a mejorar la actuación de la pasada temporada.

Only 1️⃣ week away from our home opener 🎉#ThunderUp pic.twitter.com/4GuKTljYuK — OKC THUNDER (@okcthunder) October 20, 2024

Los Pelicans buscan ser la sorpresa de la temporada

Quienes no quieren quedarse atrás en la Conferencia Oeste son los Pelicans de New Orleans, elenco que pretende utilizar la potencia de Zion Williamson como carta de presentación para la nueva temporada en la NBA.

Han asegurado la llegada de Dejounte Murray, quien junto a Williamson, CJ McCollum y Brandon Ingram, buscan meter miedo en el Oeste.

Showing off our threads on #NBAJerseyDay 💪 pic.twitter.com/MSjnSLr4yR — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 21, 2024

Sacramento apuesta por un ex Bulls

Los Kings dieron que hablar la pasada temporada, pero ahora, buscan ser más que una buena noticia. Sacramento busca alcanzar los Playoffs y dar la pelea ante los gigantes en EEUU.

Para eso armaron un tridente a tener en consideración, luego de abrochar la llegada de DeMar DeRozan, quien junto a Domantas Sabonis y D’Aaron Fox comienzan a sumar reflectores en el Oeste.

No. 7 has entered the chat 👑 First Look in Kings Threads presented by @AveryDennison pic.twitter.com/tB7eFGRVor — Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 19, 2024

Los Spurs nutren de experiencia a Wemby

Victor Wembanyama es la perla de San Antonio Spurs, y a pesar de brillar con luz propia en uno opaco 2023-2024 de su equipo, fue una de las estrellas en la pasada temporada de NBA.

Para nutrir a ‘Wemby’ de experiencia, el DT Gregg Popovich, aprobó la llegada de Chris Paul. La idea es formar una buen conexión entre el base y el pívot y eso parece más fácil con un jugador como el ex Golden State Warriors.

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐒𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐮𝐫𝐬 🌟 pic.twitter.com/LpWgwkQkr4 — San Antonio Spurs (@spurs) October 19, 2024

El revulsivo de Wetsbrook potencia a los Nuggets

Los Denver Nuggets siguen su camino a mantenerse en la cima de la NBA y a pesar de que ya le han tomado la mano a la Conferencia Oeste, la pasada temporada fue un fiel reflejo de que necesitan una pieza más ‘revulsiva’ para esta nueva campaña.

Es por eso que ante la búsqueda de un ataque vertical, Russell Westbrook, fue el apuntado para ser la pieza faltante en el rompecabezas de Michael Malone.

Denver apostó por incluir a Westbrook en su rotación y el jugador parece haber aceptado su nuevo rol. Habrá que ver con el transcurso de las semanas si se adapta a él de forma óptima.

Work ramps up this week 👔 pic.twitter.com/BGrQwnNNQZ — Denver Nuggets (@nuggets) October 21, 2024

Los Lakers apuestan por la familia James

La franquicia icónica de la NBA, Los Angeles Lakers, ha tenido años de altos y bajos en las últimas temporadas y a pesar de que LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la mejor liga de baloncesto del mundo en el 2023-2024, no ha podido ayudar a los ‘oro y púrpura’ a ser los dominadores en el Oeste.

Es por eso que Lakers apostó por el hijo de LeBron, Bronny James, base-escolta que busca abrirse camino con nombre propio y no ser opacado por el legado de su padre en la NBA.

Acompañado de Bronny, llegó un fichaje sorpresa como el alero Dalton Knecht, quien ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada.

Es por eso que ahora, LeBron, Anthony Edwards, Austin Reaves, Rui Hachimura y compañía, buscarán sorprender en la Conferencia Oeste y en los Playoffs.

Cabe destacar que la temporada de la NBA arrancará este martes 22 de octubre con el duelo entre Boston Celtics ante New York Knicks en la Conferencia Este, mientras que el Oeste la abrirá el choque entre Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves