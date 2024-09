El único jugador israelí que está diciendo presente en la actualidad en la NBA es Deni Avdija, alero de Portland Trail Blazers que se encuentra en el centro de la polémica tras una demostración de nacionalismo en favor de su país.

Avdija nunca ha ocultado su apoyo al Estado de Israel. Tras los atentados del 7 de octubre de 2023, el jugador publicó un mensaje condenando los ataques y dando sus condolencias a los afectados: “más de 1000 misiles han sido lanzados desde Gaza a Israel”, publicó Avdija en ese entonces.

No obstante, ahora volvió a arremeter en apoyo a Israel luego de publicar una foto en los camarines de su equipo con la bandera del mencionado estado colgada en su parte de los vestidores.

No contento con esto, subió a sus redes la imagen acompañada de un mensaje en donde detalló que “tengo amigos que son soldados y que arriesgaron sus vidas por el país, y mi corazón está con ellos todo el tiempo”.

“Me he interesado mucho por su bienestar y el bienestar de las familias de los rehenes. Intento ayudar tanto como puedo, compaginándolo con mi carrera”, indicó.

Por otra parte, aseguró que “trataré de hacer lo que pude para enorgullecer a Israel a través del baloncesto y mis esfuerzos fuera de la cancha”.

A pesar de sus sentidas palabras, su mensaje ha desatado polémica en el mundo de la NBA y en Estados Unidos, algo que podría arrastrar consecuencias para el jugador de 23 años.

Deni Avdija says he wants to bring pride to Israel through basketball

“I have friends who are combat soldiers who risked their lives for the country, and my heart is with them all the time. I’ve been very interested in their well-being and the well-being of the hostages’… pic.twitter.com/V48YBt9KIQ

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 24, 2024