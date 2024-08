El gran debate de la NBA se ha instalado por conocer qué década ha sido la más exitosa en la historia del baloncesto norteamericano y una desafortunada frase de Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, ha desatado la ira de ex estrellas en Estados Unidos.

‘Ant-Man’ aseguró en una entrevista en el Wall Street Journal que, en los años 90, Michael Jordan era el único jugador que realmente tenía “habilidad real” para el baloncesto y que, en la etapa actual, hay mucho más talento que en el pasado.

Frases que provocaron la rápida respuestas de una leyenda de la NBA, Magic Johnson quien no dudo en arremeter contra Edwards respaldado por su legado en el básquetbol estadounidense.

El icono de los Lakers, con cinco anillos de la NBA en su palmarés apuntó a Edwards en una entrevista asegurando que “no responderé nunca a un tipo que no ha ganado nunca un título”.

“No ganó un título universitario, y ni siquiera sé si ganó algún campeonato en el instituto”, lanzó sin problemas el exbase de los Lakers.

Lo cierto es que Anthony Edwards tiene muchos años para poder revertir estas declaraciones. Ya cuenta con una medalla de oro de los JJOO en Paris 2024 y en la última temporada de la NBA, llegó hasta la finales de la Conferencia Oeste, donde cayó ante los Dallas Mavericks de Doncic e Irving.

"I never respond to a guy who's never won a championship… He didn't win a college championship, I don't even know if he won a high school championship."

Magic Johnson to Anthony Edwards after he said Michael Jordan was the only player that had skill in the 90's pic.twitter.com/fKeARk2i8G

