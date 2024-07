El ‘Dream Team’ de Estados Unidos en baloncesto, equipazo liderado por la estrella de la NBA, LeBron James, sigue su camino de preparación a la la cita de os 5 anillos, los Juegos Olímpicos de París 2024 en donde esperan recuperar el sitial de ‘monarcas’ de la mencionada disciplina.

En los partidos de preparación para la cita mundial que se disputará en Francia, el ‘Dream Team’ ha cosechado solo victorias, luego de los triunfos ante Canadá (86-72), Australia (98-92), Serbia (107-79), Sudán del Sur (101-100) y ahora, su nueva víctima, Alemania, a quienes doblegaron en un partidazo por 92 a 88.

La estrella del partido fue el máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James, quien destacó con grandes jugadas individuales y con un triple en el ocaso del compromiso para estirar la ventaja ante los actuales campeones del Mundial de Básquetbol, Alemania.

En el primer parcial, Estados Unidos le dio un baile a los campeones del mundo, finalizando 29 a 19, mientras que el segundo fue arrebatado por los teutones, quienes liderados por Franz Wagner y Dennis Schröder, castigaron a EEUU por 22 a 19.

Ya en el tercer juego, Alemania salió con todo en busca de la ventaja y arrollaron al ‘Dream Team’ por 30 a 20, pero fue ahí donde reaccionó LeBron, Curry, Booker y compañía, para arremeter desde atrás, diluir los fantasma de una derrota y doblegarlos por 24 a 17 y así, quedarse con la victoria.

Con esto, el ‘Dream Team’ llega solo con victorias a lo que será la nueva edición de los Juegos Olímpicos en donde buscarán la medalla de oro.

En su grupo C de la competición, Estados Unidos enfrentará a Serbia el domingo 28 de julio, mientras que en el segundo compromiso se medirán ante Sudán del Sur el miércoles 31 y cerrarán su participación en la fase regular ante Puerto Rico el sábado 3 de agosto.

