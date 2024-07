Klay Thompson, uno de los protagonistas de la dinastía dorada de los Golden State Warriors cuádruples campeones de la NBA, ha tomado la decisión de incorporarse como agente libre a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic.

Thompson tiene en la mesa una oferta de tres años y cincuenta millones de dólares, según adelanta la cadena ‘ESPN’.

El cuatro veces campeón NBA contaba con el interés de Los Angeles Lakers, entre otras franquicias, pero prefirió sumarse al proyecto deportivo de los Mavs.

De concretarse la operación, Thompson jugaría al lado de Luka Doncic y Kyrie Irving.

Los Mavericks disputaron las Finales NBA este año y perdieron contra los Boston Celtics, elenco que se convirtió en la franquicia más ganadora en la historia del mejor baloncesto del mundo.

Quien también cambió de equipo fue Paul George, alero que dejó Los Angeles Clippers para ser la nueva estrella en los Philadelphia 76Sixers.

George, que estuvo 5 temporadas en la franquicia californiana, dejó de lado su ‘zona de confort’ y emprendió rumbo a Philadelphia, quienes quieren competir al mejor nivel en la NBA formando un equipo de miedo junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y James Harden (que retornó al equipo y se le renovó contrato).

Cabe destacar que el movimiento de Paul George a los 76Sixers rozó los limites de las transacciones en la NBA, luego de firmar un contrato por 4 temporada y por un total de $212 millones de dólares.

BREAKING: Free agent F Paul George has agreed on a four-year, $212 million maximum contract with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. George committed in a meeting with Sixers officials and returns East to join Joel Embiid and Tyrese Maxey in pursuit of an NBA title. pic.twitter.com/pkCfGu3hyp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024