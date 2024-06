Los Angeles Lakers escogieron este jueves a LeBron ‘Bronny’ James, hijo de LeBron James, como número 55 del draft de la NBA de 2024.

El nombre de ‘Bronny’ era de los que más atención había recibido en el draft de este año ante la posibilidad de verlo jugar junto a su padre la próxima temporada, algo que nunca ha pasado en la NBA.

El primogénito de LeBron James, sin embargo, tuvo que esperar casi hasta el final de la segunda ronda del draft para ver su nombre seleccionado.

‘Bronny’, de 19 años, ha jugado esta última temporada en la NCAA para la Universidad del Sur de California.

Tras una temporada decepcionante en los Lakers, LeBron James está valorando sus opciones para el próximo curso, entre ellas aceptar la oferta de la franquicia angelina para extender por tres años su contrato a razón de 160 millones de dólares.

La llegada de ‘Bronny’ a los Lakers será seguramente un factor para que LeBron, que es el jugador más veterano de la NBA con 39 años, decida seguir en Los Ángeles.

With the 55th pick, the Lakers select Bronny James. pic.twitter.com/QseLtHp4tx

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 27, 2024