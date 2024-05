Este lunes se confirmó desde Estados Unidos la muerte de Bill Walton, legendario exbasquetbolista, bicampeón y miembro del Salón de la Fama de la NBA.

A sus 71 años, el mítico pivot falleció producto de cáncer, enfermedad con la que lidiaba hace bastante tiempo. En su carrera, destacan dos campeonatos de la mayor liga cestera del mundo: uno con los Portland Trail Blazers en 1977 y también, en 1986 con los Boston Celtics.

“Bill Walton fue verdaderamente único. Como jugador del Salón de la Fama, redefinió la posición de pívot. Sus habilidades únicas y versátiles lo convirtieron en una fuerza dominante en UCLA y lo llevaron a ser MVP de la temporada regular y de las Finales“, escribió la NBA en un comunicado oficializado por su comisionado, Adam Silver.

A su vez, el exjugador se metió en la historia de la competición, al ser reconocido en la selecta lista de los mejores basquetbolistas de la NBA en los aniversarios 50 y 75, respectivamente.

Dedicándose al comentario deportivo tras su retiro en 1987, Walton dejó su legado deportivo a su hijo Luke, actual entrenador de los Sacramento Kings y campeón con Los Angeles Lakers de Kobe Bryant en 2008 y 2009.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/fdlty5X3F5

— NBA Communications (@NBAPR) May 27, 2024