Sufrió, pero impuso su jerarquía. Boston Celtics venció a Indiana Pacers en el primer juego de la final del Este de la NBA.

El enfrentamiento, disputado en el Boston Garden, fue un verdadero partidazo. Incluso, la definición debió trasladarse hasta un tiempo extra.

Los Celtics, favoritos en la serie, estuvieron la mayor parte del partido en ventaja. Sin embargo, en el último cuarto, los visitantes pasaron adelante (117-114) y estuvieron cerca de dar el batacazo.

Un triple de Jaylen Brown, con solo cinco segundos por jugar, equilibró el marcador 117 a 117 y todo debió definirse en el tiempo suplementario.

Haliburton with the block from behind!

Pacers lead by 3 with 57 seconds remaining in Game 1 on ESPN!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/dwwCjdVPEf

— NBA (@NBA) May 22, 2024