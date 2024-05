El serbio Nikola Jokic lució su versión más contundente este martes y destrozó a los Minnesota Timberwolves con 40 puntos y trece asistencias, para dar a los Denver Nuggets una victoria en casa por 112-97 que les deja a un triunfo de las Finales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA.

Los vigentes campeones tumbaron a los Wolves por tercera vez consecutiva, tras perder los dos primeros enfrentamientos de esta serie de segunda ronda.

Esas dos victorias, logradas además a domicilio, ilusionaron a los Wolves, pero la reacción de los Nuggets fue feroz.

Jokic recibió el premio MVP y firmó 40 puntos, siete rebotes y trece asistencias, sin perder balón alguno. Se convirtió en el segundo jugador capaz de lucir números de este nivel en los Playoffs tras Chris Paul.

Fue protagonista con unas jugadas extraordinarias, incluido un triple ante el marcaje del francés Rudy Gobert, el mejor defensa de la temporada, que dejó boquiabierto al público.

Aaron Gordon le apoyó con un doble doble de 18 puntos y diez rebotes, Kentavious Caldwell-Pope y Jamal Murray aportaron 16 puntos cada uno y Christian Braun contribuyó con 10 puntos saliendo del banquillo.

Los Nuggets tuvieron un 55% de acierto en tiros de campo y un 47% de acierto en triples, demasiado para que los Wolves pudieran evitar la derrota.

El dominicano Karl Anthony Towns fue el líder anotador de Minnesota con 23 puntos, mientras que Anthony Edwards metió 18 y dio nueve asistencias.

El sexto partido, que podría significar la clasificación de Denver a las Finales del Oeste, se jugará este jueves 16 de mayo.

