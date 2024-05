A los Dallas Mavericks de Luka Doncic se les atragantaron los libres este lunes y su doce de 23 acabó siendo decisivo para la derrota por 100-96 sufrida en casa ante los Oklahoma City Thunder, que igualaron 2-2 la serie de segunda ronda de los ‘playoffs’ del Oeste de la NBA y recuperaron ventaja de campo.

Pese a un triple doble de 18 puntos, doce rebotes y diez asistencias de Doncic, los Mavericks desperdiciaron una ventaja de catorce puntos y se hundieron en la segunda mitad ante un espectacular Shai Gilgeous Alexander, quien dirigió la remontada de los Thunder con 34 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y un perfecto seis de seis desde la línea de libres.

Fueron precisamente los libres de Shai en cerrar el telón en Dallas. Sus Thunder conectaron 23 de los 24 libres lanzados y ese dato chocó con el modesto doce de 23 de los Mavericks.

Tras perder dos partidos consecutivos, uno en Oklahoma City y otro en Dallas, los Thunder reaccionaron con una victoria trascendental para frenar a unos Mavericks que habían tomado impulso y que parecían haber encontrado la manera de contener a Gilgeous Alexander.

Porque los texanos estuvieron al mando del partido desde el principio y contuvieron a la estrella de sus rivales con una defensa agresiva que le impidió lucir su mejor versión en la primera mitad.

Pero Gilgeous Alexander aumentó el nivel en la segunda mitad y llevó de la mano a los Thunder con unas asombrosas canastas desde la distancia media, una de sus especialidades.

Fue apoyado por 18 puntos y nueve rebotes de Chet Holmgren, 17 puntos y ocho rebotes de Lunguentz Dort y catroce puntos, nueve rebotes, seis asistencias y cuatro robos de un imparable Jalen Williams.

Los Thunder tomaron ventaja en el 89-86 tras un parcial de 9-0 y precisamente un robo de Williams a Tim Hardaway les dio cinco unidades de margen en el 96-91.

Doncic, con un ‘alley-oop’ para Derrick Jones Jr., cerró su quinto triple doble en Playoffs y tuvo la oportunidad de igualar el partido desde la línea de libres. Hizo uno de dos y los Thunder lo aprovecharon para defender una trascendental victoria a domicilio.

No les bastó el triple doble de Doncic a los Mavericks, en los que Kyrie Irving vivió una noche deslucida con nueve puntos y nueve asistencias. PJ Washington siguió brillando con 21 puntos, doce rebotes y cinco triples, mientras que Derrick Jones aportó 17 puntos.

Mavericks y Thunder, empatados a dos en la serie, se volverán a ver las caras este miércoles en Dallas en el quinto partido de una serie que tendrá al menos un capítulo más.

El ganador de esta serie se enfrentará a uno entre Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA, y los Minnesota Timberwolves, que también están empatados 2-2.

Shai Gilgeous-Alexander drops a playoff career-high 34 PTS as the @okcthunder take Game 4 to tie the series 2-2!

34 PTS | 8 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK

Game 5 is Wednesday night in OKC ⛈️ pic.twitter.com/FS1CbjDlRE

— NBA (@NBA) May 14, 2024