La superestrella estadounidense de la WNBA Brittney Griner contempló el suicidio durante los nueve meses que pasó en una cárcel rusa y se sintió “menos que un ser humano” por las condiciones que soportó, según reveló en una entrevista con la televisión de su país.

Griner, detenida en un aeropuerto de Moscú por cargos de drogas antes de ser condenada a nueve años de prisión, hizo la revelación en un adelanto de una entrevista con ABC.

“Sí, simplemente no pensé que podría superar lo que era necesario superar”, dijo una emocionada Griner cuando el entrevistador del programa 20/20 de ABC le preguntó si había considerado “terminar con todo”.

En otros segmentos de la entrevista, Griner, que fue liberada a finales de 2022 en el marco de un canje de prisioneros, dio su visión de las sombrías condiciones que soportó durante su encarcelamiento en el centro de detención ruso.

“El colchón tenía una enorme mancha de sangre. No tenía jabón ni papel higiénico. Ese fue el momento en que me sentí menos que un ser humano”, declaró Griner.

EXCLUSIVE: WNBA star Brittney Griner shares her story for the 1st time about her harrowing months-long detention in Russia in exclusive interview with @RobinRoberts. "Prisoner in Russia: The Brittney Griner interview" airs May 1 on @ABC2020 and later on @Hulu #BrittneyGrinerOnABC pic.twitter.com/lZ1JGAGyyt

— 20/20 (@ABC2020) April 23, 2024