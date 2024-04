En la NBA la rabia, el corazón y la fe de unos New York Knicks que jamás se dan por vencidos les dio este lunes el triunfo frente a los Sixers por 104-101 y el 2-0 en una serie que ahora viajará 150 kilómetros al sur hasta Filadelfia.

No fue una noche de altos vuelos y baloncesto espectacular en el Madison Square Garden, pero el local se aferró su historia para lograr un agónica victoria.

Parecía que todo estaba perdido para los neoyorquinos con un -5 a falta de 47 segundos, pero un triple de un Jalen Brunson negado durante toda la velada, un robo a Tyrese Maxey y un triple épico de Donte DiVincenzo con 13 segundos por jugarse le dio la vuelta al marcador entre el delirio de la afición local.

Bojan Bogdanovic y Miles McBride reaparecieron en el mejor momento con dos triples seguidos del croata y dos canastas consecutivas de ‘Deuce’, pero Embiid y Maxey no se dieron por vencidos, igualaron el marcador y llevaron el encuentro a otro desenlace muy emocionante (94-94 con 3.49 el final).

Parecía que todo estaba decidido con un triplazo de Maxey a falta de 1.09 que puso un +4 para los Sixers, pero DiVincenzo encabezó la remontada y apoteosis final de unos Knicks con mil y una vidas.

DIVINCENZO AND BRUNSON DRILL BACK-TO-BACK 3'S AND THE KNICKS TAKE THE LEAD! 🔥

13.1 REMAINING IN GAME 2 ON TNT 🍿 pic.twitter.com/x0PwLjhsbw

— NBA (@NBA) April 23, 2024