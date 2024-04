Este fin de semana, desde la NBA se informó que en el partido entre los Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers, disputado el viernes 12 de abril, tuvo un minuto y seis segundos más de duración debido a un error de la mesa en el manejo del reloj.

“Hemos confirmado que el reloj del partido se estableció de manera incorrecta en el tercer cuarto”, reconoció este sábado Tim Frank, portavoz de la NBA, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

En el escrito, se añade que “después de que se acabara la posesión, el reloj se puso a 2.20 cuando debería haber estado a 1.14. Ese error pasó desapercibido en tiempo real para los equipos, los árbitros, el operador del reloj y la mesa”.

En las redes sociales se puede ver un vídeo del partido en el que Memphis ataca y, en los últimos segundos, lanza dos tiros consecutivos que no tocan el aro. Su posesión debió acabar ahí.

Hay un primer error por parte de la mesa, ya que dan una nueva posesión como si el segundo lanzamiento hubiera tocado la canasta. El árbitro se da cuenta de ese fallo y detiene la jugada.

Sin embargo, en la siguiente posesión los Lakers no inician la jugada con 1.14, sino, con 2.20 debido a una nueva equivocación en el reloj por lo que ese tercer cuarto tuvo 13.06 de duración en lugar de los 12.00 reglamentarios.

Según la revisión de la cadena ESPN, en esos 66 segundos extra Grizzlies y Lakers anotaron dos puntos cada uno, por lo que el error no tuvo impacto en el resultado final, que concluyó con victoria para los angelinos por 120-123 en la NBA.

Just realized the Lakers and Grizzlies played 13:06 minutes in the 3rd quarter last night. When the shot clock was supposed to be reset at 1:14, the game clock was also accidentally reset to 2:20. No one noticed and they played the rest of the way with the new game clock. pic.twitter.com/oeEE0F7f3C

— Ramiro Bentes (@NbaInRstats) April 13, 2024