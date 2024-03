Michael Jordan sin dudas marcó un antes y un después en el mundo de la NBA, al ser uno de los rostros visibles que ayudó a extender por todo el orbe la mejor liga de baloncesto del planeta, además de ser catalogado como uno de los mejores deportistas atléticos de todos los tiempos.

Su legado será eterno y sus diversos negocios fuera del mundo del básquetbol como su firma con Nike, ayudan a que su paso por la NBA sea imborrable y que a más de 10 años desde su retiro, siga siendo una imagen importante en el deporte del balón naranja.

Por otra parte, Kobe Bryant se convirtió en toda una leyenda en la NBA, luego de brillar junto a Los Angeles Lakers, llevar el básquetbol a un nuevo sitial con su juego ‘espectáculo’ y conformar una de las duplas más importantes y rutilantes en la historia junto a Shaquille O’Neal.

Lamentablemente, un fatídico accidente aéreo puso fin a su vida y a su pequeña hija, pero su legado será para siempre eterno en el básquetbol.

Lo cierto es que ambas estrellas brillaron con luz propia en sus respectivas franquicias y colectivamente, donde incluso, lograron alcanzar los anillos de la NBA en diferentes ocasiones.

Jordan acumuló 6 campeonatos con Chicago Bulls, mientras Bryant alcanzó la gloria con 5 anillos.

No obstante, ambos alcanzaron a disputar encuentros en contra, pero fue el último duelo entre ambos el que alcanzó mayor realce, en un duelo donde Michael Jordan jugaba para Washington Wizard, mientras que la ‘Mamba Negra’ dominada la franquicia ‘Oro y Púrpura’.

Fue el 28 de marzo de 2003, en el Staples Center de Los Ángeles, Los Lakers recibieron a los Washington Wizards de Jordan.

El duelo terminó en una victoria holgada para el equipo dirigido por Phil Jackson (LA) (108-94), pero todos los flashes de la historia se lo llevó el enfrentamiento entre el famoso número 23 y el jugador apuntado para quedarse con el trono de la NBA.

En el compromiso, Kobe terminó con 55 puntos, mientras que Jordan alcanzó 23 -mismo número que su camiseta- pero lo que llamó más la atención fue un curioso diálogo en pleno partido entre ambos que fue captado y expuesto por el actor de Hollywood John Cusack.

El personaje principal de la reconocida película 2012, contó en el programa de entrevista de Jimmy Kimmel, el curioso intercambio de palabras que protagonizaron Michael y Kobe.

En sus palabras, Cusack reveló que “en algún momento del juego, todos sabían que Michael y Kobe iban a ser uno contra uno”.

“Entonces Kobe tomó la pelota, sacó a todos y todos comenzaron a ponerse nerviosos con la anticipación de que iba a ser Kobe contra Michael. Y Kobe comenzó a conducir, Michael se paró frente a él, justo frente a mí, y se hizo cargo”, comentó.

“Todos se abrieron para que Kobe pudiera tener a ‘MJ’ en el uno contra uno. MJ le ganó la batalla al sacarle un foul ofensivo”, sostuvo.

Fue ahí donde detalló que “ambos se miraron con complicidad y Jordan le dice ‘Bueno, todo el puto edificio sabía que no ibas a pasar el balón’, a lo que ambos terminan soltando una carcajada”, en plena jugada que quedó inmortalizada con una grandiosa foto.

Everyone cleared out – so Kobe could have MJ one on one -MJ took the charge / won the battle – they paused a beat , looking at each other wryly –

“ well the whole fucking building knew you weren’t gonna pass “mj said and they both burst out laughing ..:) pic.twitter.com/pqdRdk8KxP

— John Cusack (@johncusack) March 29, 2020