En una noche brillante para su planilla, Giannis Antetokounmpo selló un doble doble de 46 puntos y 16 asistencias el viernes y dirigió el contundente triunfo como visitante por 113-97 de los Milwaukee Bucks ante Chicago Bulls, lo que dio al equipo de Doc Rivers su quinta victoria consecutiva.

El griego brilló con una precisión de 16 de 23 en tiros, dos de tres en triples y conectó doce de sus 16 libres en un duelo marcado por choques y polémicas, con una falta flagrante de tipo dos pitada al montenegrino Nikola Vucevic y una de tipo uno, endosada a DeMar DeRozan.

La estrella de Milwaukee también repartió seis asistencias y su monumental actuación permitió a Damian Lillard tomarse una noche relativamente tranquila, con 16 puntos, pese a un modesto cuatro de 18 en tiros de campo.

Por si fuera poco, la notable actuación de Giannis Antetokounmpo quedó anotada en los libros históricos de la NBA, ya que se transformó en el quinto basquetbolista en la historia de la liga en firmar, al menos, un compromiso con 45 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y más de un 70% de efectividad.

Antes, el legendario Wilt Chamberlain (3 veces), Walt Bellamy, Bob McAdoo y Joel Embiid habían logrado tal registro.

Por otra parte, Coby White fue el líder anotador con 22 puntos en las filas de los Bulls, mientras que Vucevic metió 17 puntos y capturó nueve rebotes antes de su expulsión. DeMar DeRozan, el protagonista de la victoria del miércoles en la doble prórroga contra los Cleveland Cavaliers, no pasó de los doce puntos.

