Los Detroit Pistons, la peor franquicia de la NBA con un balance de cinco victorias y 40 derrotas antes de este sábado, dieron la campanada al ganar por 120-104 a los Oklahoma City Thunder, líderes de la Conferencia Oeste.

Los Pistons, que establecieron este año el récord de derrotas consecutivas en la historia de la NBA (28), ganaron ahora dos de sus últimos tres encuentros.

Estuvieron liderados por el pívot Jalen Duren, quien logró un doble doble de 22 puntos y 21 rebotes. Jaden Ivey aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que el croata Bojan Bogdanovic contribuyó con 17 puntos.

Los Thunder tuvieron un buen arranque de partido, en el que se hicieron con una tempranera ventaja de diez puntos, pero pagaron un segundo período acabado 46-30.

Shai Gilgeous Alexander, que será titular en el All Star Game del próximo 18 de febrero, anotó 31 puntos, mientras que Jalen Williams aportó veinte.

