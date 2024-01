Draymond Green fue noticia hace algunas semanas tras ser suspendido de manera ‘indefinida’ de la NBA por sus constantes agresiones en la recta final del 2023 en la NBA.

La que detonó su fuerte sanción fue un fuerte manotazo que le propinó al ala-pívot de Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, acción que le costó finalmente 12 encuentros sin poder ver acción y asistencia al psicólogo, mientras no recibía sueldo en sus duelos no disputados.

No obstante y tras volver a la competición hace algunos días, en el partidazo que disputó Golden State Warriors ante Los Angeles Lakers, duelo que finalizó 145-144 a favor de LeBron y compañía, volvió a cometer una acción que le costó solo una flagrante.

Resulta que tuvo un propio duelo ante Anthony Davis, ala-pivot de Lakers que terminó con 29 puntos en sus espaldas, Green le propinó en primera instancia un golpe en los genitales, acción que tuvo varios segundos en el suelo al crack conocido como la ‘Ceja’, mientras el jugador de los Warriors se reía a un costado.

Anthony Davis was in a lot of pain after this mid air collision with Draymond Green pic.twitter.com/36w1IAbQeQ — NBA Retweet (@RTNBA) January 28, 2024

Draymond Green laughing at Anthony Davis injury Wow.. pic.twitter.com/FlueuUTC3Q — NBAĆentel (@TheNBACentel) January 28, 2024

Posteriormente volvieron a jugar y minutos más tarde, Draymond volvió a la carga contra Davis y esta vez le propinó un golpe directo al rostro en su afán por quitar el balón.

Esta situación le costó la flagrante mencionada, pero ninguna sanción más complicada, luego de Anthony minimizara los golpes en una noche que sufrió con la intensidad de Draymond Green en el Chase Center, casa de los Golden State Warriors.

This is a flagrant by Draymond bro! pic.twitter.com/LvVphXRiHn — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) January 28, 2024