A la espera de coronar su sueño más grande, el de conquistar un anillo de campeón de la NBA, el camerunés Joel Embiid firmó este lunes una actuación de época y, con sus 70 puntos endosados a los San Antonio Spurs, estableció el nuevo récord de anotación en la historia de los Philadelphia 76ers.

Embiid metió 70 puntos con 24 de 41 en tiros de campo y 21 de 23 en libres, a los que sumó 18 rebotes y cinco asistencias, y llevó de la mano a los 76ers hacia el triunfo por 133-123 en casa ante los Spurs.

El pívot camerunés, de 29 años y vigente MVP de la NBA, llevó su juego a otro nivel y logró una hazaña que solo se registró catorce veces en la historia de la liga.

Embiid firmó 24 puntos en el primer cuarto (8 de 12 en tiros de campo) y llevaba 34 al descanso, con diez rebotes. Regresó a la pista y pisó aún más el acelerador con 25 puntos en el tercer período y un diez de quince en tiros.

En el cuarto período prácticamente todos los balones pasaban por sus manos. Tanto sus compañeros como el público del Wells Fargo Center querían ver a su líder completar su hazaña.

Y lo vieron. Embiid anotó otros once puntos, culminados con una entrada y dos puntos apoyados al tablero que le permitieron superar a la leyenda Wilt Chamberlain (68).

Con 1.22 minutos por jugar y el partido bajo control, Nick Nurse sacó a Embiid de la pista y el público le dedicó una larga ovación.

El pívot camerunés dejó atrás las marcas anotadoras de Chamberlain en Philadelphia. El ex de los 76ers y de los Lakers había anotado 68 en 1967 y ostentaba los tres mejores registros de la historia de la franquicia.

En 1966 logró una actuación de 65 puntos y otra de 62. Allen Iverson era el jugador de los 76ers que más recientemente se había acercado a esos registros, con 60 puntos anotados en 2005.

Joel Embiid pulverizó su mejor marca, que era de 59 puntos y se remontaba al noviembre de 2022. El camerunés lleva ahora ocho actuaciones por encima de los 50 puntos en su carrera.

Su monumental marca hizo pasar casi desapercibida la buena actuación del francés Victor Wembanyama, quien acabó con 33 puntos y siete rebotes.

Los 76ers sellaron su sexta victoria consecutiva y presionan a los Milwaukee Bucks, del griego Giannis Antetokounmpo, por la segunda posición en la Conferencia Este de la NBA.

