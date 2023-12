Si hablamos de corpulencia, músculos, altura, espectáculo y NBA, es imposible no nombrar a Shaquille O’Neal, brillante exjugador de franquicias como los Orlando Magic, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, pero identificado totalmente con los colores oro y púrpura que presentan Los Angeles Lakers.

Y es que sus 2.16 metros de altura y sus cerca de 145 kilos en su mejor nivel, alzan a ‘The Diesel’ como uno de los jugadores más imponentes que ha tenido la mejor liga de basquetbol del mundo.

Sin embargo, mucha de esa musculatura también se debe a la gordura que presentó por algunos años siendo la dupla ideal del ‘mágico’ Kobe Bryant, compañero y gran amigo de O’Neal con el que ganaron tres anillos de NBA de manera consecutiva con los Lakers.

El gran problema de ‘Shaq’ fue su mentalidad, ya que tras obtener el tricampeonato consecutivo junto a ‘Black Mamba’, sintió que con eso le alcanzaba, que no necesitaría de más, y desde ese momento en adelante, su cuerpo comenzó a cambiar, tanto así que luego de retirarse en los Celtics, O’Neal llegó a pesar cerca de 200 kilos.

El cambio físico de Shaquille O´Neal

Ahora, a más de una década de su retiro del básquetbol profesional, Shaquille se encuentra en pleno cambio físico, uno que lo llevó a bajar más de 40 kilos en casi 2 años de arduo entrenamiento.

En declaraciones que reunió Infobae, el norteamericano comentó que la razón del anhelada baja de peso fue “ver a un tipo de 70 años que tenía músculos en todas partes del cuerpo. Si él puede, por qué yo no, pensé. Y así comencé a cambiar, mejoré mi dieta y me metí en el gimnasio”.

Relata que su nueva rutina incluye ir al gimnasio casi todos los días, sumar un entrenamiento de cardio entre dos y tres veces por semana y mejorar su dieta, especialmente dejando de comer algunas debilidades, como la comida chatarra, los fritos, los procesados, el chocolate, el pan, los sandwichs, las tortas y las “Oreos de limón”; pasando a comer ensaladas, pollo, frutas, verduras y batidos de proteínas, todo en dosis moderadas.

Así también cuenta que en sus peores momentos no sentía nada de motivación para generar un cambio en su vida, todo esto debido a la muerte de un familiar y posteriormente, el fatal accidente que acabó con la vida de Kobe Bryant.

“Fueron meses malos y no sentía ningún tipo de motivación. Cuando no quieres hacer nada, pero necesitas mantenerte alejado de los problemas, hay dos cosas con las que entretenerse: comer y ver Netflix”, indicó.

Destiny Wood, el experto que acompaña a Shaquille en su plan de bajar de peso comenta parte de la rutina que realiza O’Neal para seguir en la senda de mejorar su salud.

En sus palabras, detalló que “la forma de cardio que aplica Shaq implica alternar entre breves ráfagas de actividad intensa seguidas de un breve descanso. Es un formato muy similar al baloncesto, así que estoy seguro de que Shaq no tiene ningún problema con esta forma de ejercicio para quemar grasa”.

Por último, Shaquille reconoció que un viaje al doctor fue el último impulso que necesitó para intentar cambiar su salud.

Así lo indicó el propio exjugador al sentenciar que “recuerdo que fui al médico luego de 11 años y me enteré de cosas que ni siquiera sabía. Como de mi apnea de sueño. Me dijo que podía causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares. ‘Puedes morir’, me aclaró. Y yo le pregunté ‘¿qué? ¿Puedo morir?’. Me dijo que sí, que el sobrepeso no ayudaba en nada, al contrario”.

“Ahora todo mejoró pero sigo durmiendo con una máquina al lado para controlar el proceso. Cuando te dice esa palabra que comienza con di y termina con e (por die, morir en inglés), todo cambia”, finalizó.