La magia en Navidad la pone Santa Claus, pero en la NBA es cosa de Luka Doncic. El genio esloveno firmó este lunes una obra maestra con 50 puntos que le dio un triunfo muy importante a los Dallas Mavericks frente a los Phoenix Suns (114-128) y con el que se llevó varios récords personales por el camino.

Esos 50 puntos son la tercera mayor anotación en la historia de la NBA en la siempre esperada jornada de Navidad. Igualó el medio centenar de Rick Barry y solo le superan los 60 de Bernard King y los 59 de Wilt Chamberlain.

Además, Doncic alcanzó esta noche los 10.000 puntos en su carrera en la NBA, un hito que consiguió en solo 358 partidos.

Desde Michael Jordan (303 partidos), ningún jugador lo había conseguido tan rápido, lo que sitúa a Doncic como el más veloz en llegar a los 10.000 puntos de los que siguen en activo.

Marcas estratosféricas aparte, el base volvió a torturar a unos Suns que, desde aquel ya emblemático séptimo partido de las semifinales del Oeste de 2022, tienen sudores fríos cada vez que aparece el 77 de los Mavericks por Phoenix.

Doncic metió 15 de 28 en tiros de campo -incluido un gran 8 de 16 de en triples-, estuvo perfecto desde la línea de personal (12 de 12) y completó además su exhibición con 6 rebotes, 15 asistencias, 4 robos y 3 tapones.

