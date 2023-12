El exjugador de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, leyenda de los Milwaukee Bucks y de Los Ángeles Lakers, fue hospitalizado y será operado en Los Ángeles tras fracturarse la cadera por una caída mientras asistía a un concierto.

La representante del exdeportista, Deborah Morales, informó en redes que la leyenda del básquetbol mundial, de 76 años, acudió a un concierto el viernes y, tras sufrir una caída, fue llevado con urgencia al hospital de UCLA donde los doctores “le están cuidando”.

El seis veces campeón de la NBA, una con los Bucks y cinco con los Lakers, manifestó “profundo agradecimiento” por la manera en la que está siendo atendido, dijo Morales.

La representante de Addul-Jabbar comunicó, además, que la ex estrella de la NBA se someterá a una cirugía este sábado, sin ofrecer más detalles de su condición o del incidente.

Abdul-Jabbar es el segundo máximo anotador de la NBA (38.387 puntos) y su marca fue superada el pasado febrero por LeBron James, estrella de los Lakers.

Medical Statement from Kareem Abdul Jabbar’s longtime Business Partner, Deborah Morales

“Last night while attending a concert , Kareem had an accidental fall and broke his hip. He will have surgery today. We are all deeply appreciative of all the support for Kareem,…

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) December 16, 2023