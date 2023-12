Un espectador falleció este lunes durante el partido entre los Sacramento Kings y los New Orleans Pelicans correspondiente a los cuartos de final del NBA In-Season Tournament.

“Durante el primer cuarto del partido, un espectador tuvo una emergencia médica“, explicó la franquicia de Sacramento en un comunicado.

“Los servicios de emergencia respondieron de inmediato y administraron reanimación cardiopulmonar. Trágicamente, estos esfuerzos no tuvieron éxito y el espectador falleció. La organización ofrece sus condolencias más profundas a la familia del espectador y sus seres queridos”, añadió.

Los Pelicans se llevaron este encuentro por 117-127 y se clasificaron para las semifinales de este nuevo torneo de la NBA, que se jugarán el jueves en Las Vegas (EE.UU.)

New Orleans chocará por el paso a la final con el vencedor del partido entre Los Angeles Lakers y los Phoenix Suns, que se disputará en la presente jornada.

En la otra semifinal se enfrentarán los Indiana Pacers y el ganador del partido de hoy entre los Milwaukee Bucks y los New York Knicks.

Sad news as a fan has passed away at tonight’s Kings game.

From the Kings:

“During the first quarter of the Kings vs. Pelicans game, a guest had a medical emergency. EMS immediately responded and administered CPR. Tragically, these efforts were unsuccessful and the guest…

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) December 5, 2023