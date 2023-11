Un verdadero escándalo se encuentra golpeando a la NBA, luego de que en las últimas horas se destapara que un jugador All-Star se encuentra vinculado amorosamente a una menor de edad de solo 15 años.

La información se liberó el pasado jueves cuando Josh Giddey, joven estrella del Oklahoma City Tunder, apareciera en unos videos e imágenes explicitas en redes sociales junto a una menor de edad.

Luego de reunir varias pruebas, la NBA anunció que abrió una investigación contra Giddey, de 21 años y en su tercera temporada en la NBA, quien ha sido consultado por la polémica pero que ha logrado evitar responder.

De hecho, el joven australiano y base de Oklahoma, fue consultado por la ‘supuesta’ relación amorosa que tiene con la adolescente, pero su respuesta fue breve y escueta al contestar: “Entiendo la pregunta, obviamente, pero no hay más comentarios al respecto en este momento”.

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 24, 2023