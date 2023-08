Diversos medios estadounidenses reportaron durante la jornada del 31 de julio sobre la detención del jugador de Los Angeles Clippers en la NBA, Amir Coffey.

Todo esto ocurrió en la ciudad angelina, mientras los policías locales se encontraban realizando controles rutinarios.

En dichos instantes y tras interceptar a Coffey, los oficiales olieron marihuana y realizaron pericias dentro del vehículo, donde encontraron un arma de fuego que inmediatamente fue atribuida al escolta de los Clippers.

Vale destacar que las leyes del estado de California son bastante estrictas a la hora de hablar sobre armas, lo cual, hace empeorar el panorama para el basquetbolista que milita en el conjunto de la NBA.

Respecto a los detalles de la situación, “la policía dice que Coffey admitió que el arma era suya, y luego fue arrestado por un delito menor de posesión de un arma de fuego”, señala TMZ Sports.

“Los registros muestran que Coffey fue ingresado en la cárcel alrededor de las 5:05 a.m., aunque fue liberado cuatro horas después bajo su propia responsabilidad“, agregó el citado medio.

Amir Coffey was allegedly arrested by LAPD HED after two loaded firearms were found in an Uber suburban him and others were presumably in.

Photos, videos, and info from photographer “stillbrazy” on Instagram. pic.twitter.com/PihoVrSAjv

— Jack (@JackCoghlanLA) July 30, 2023