La mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA se encuentra esperando el retorno de la competición en octubre, y mientras eso ocurre, existen dos franquicias que han desatado la polémica en Estados Unidos.

Resulta, que según informaciones del medio especializado SportsNet New York, los Knicks han presentado una acusación formal contra los Raptors de Toronto, a quienes denuncian por “conspiración, traición y espionaje”, además del robo de 3.000 datos generados por Synergy Sports.

En la demanda, el equipo de La Gran Manzana acusa que el ex empleado de la franquicia entre 2020 y 2023, Ikechukwu Azotam, envió miles de archivos a los ‘Maples’, antes de concretar su llegada a Toronto hace algunos meses.

En específico, Azontam trabajó con los Knicks siendo asistente del coordinador de video y luego como director de video/análisis/asistente de desarrollo de jugadores, por lo que tenía libre acceso a diversos documentos, videos, presentaciones y que envió directamente hasta las oficinas de los Raptors, violando una cláusula de confidencialidad en un acuerdo laboral.

Así también, según ESPN, quienes tuvieron acceso al escrito de la demanda, los neoyorkinos apuntan que el equipo de Ontario “conspiró para utilizar la posición de Azotam como miembro actual de los Knicks para canalizar información patentada a los Raptors y ayudarlos a organizar, planificar y estructurar el nuevo personal de entrenamiento y de operaciones de video”.

La demanda fue presentada al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan y el veredicto que esperan es que se determinen daños y perjuicios no especificados, que los Raptors se abstengan de utilizar la información confidencial obtenida de los Knicks y que Azotam no pueda obtener ningún beneficio como resultado de su apropiación indebida y actos ilícitos.

Desde el elenco canadiense y su propietario, Maple Leaf Sports & Entertainment, respondieron a la grave acusación en un comunicado de prensa, donde brindan su defensa en el caso de espionaje que se les culpa.

En el escrito se detalla que “MLSE y los Toronto Raptors recibieron una carta de [Madison Square Garden] el jueves de la semana pasada informándonos sobre esta queja. MLSE respondió con prontitud, dejando clara nuestra intención de llevar a cabo una investigación interna y cooperar plenamente”.

“No se ha informado a MLSE que se estaba presentando o se presentó una demanda después de su correspondencia con MSG. La compañía niega enérgicamente cualquier participación en los asuntos alegados. MLSE y los Toronto Raptors se reservarán más comentarios hasta que este asunto se haya resuelto a satisfacción de ambas partes”.

Una fuerte demanda que azota a dos equipos protagonistas de la NBA y que por ahora, están en ‘tiempo muerto’, a la espera de arrancar los fuegos en el mejor baloncesto del mundo y su pretemporada.

El primer cruce de los Knicks será nada más y nada menos que ante Boston Celtics el 9 de octubre, mientras que los Raptors desafiarán a Sacramento Kings un día antes.

The Knicks are suing the Raptors. 👀 pic.twitter.com/961lesmMpB

— theScore (@theScore) August 21, 2023