El 7 de noviembre de 1991, Earving “Magic” Johnson citó a una conferencia de prensa que marcaría un antes y un después en la NBA: públicamente, el base de Los Angeles Lakers reconocía que era VIH positivo.

El sida, que en esos años azotaba a Estados Unidos y generaba temor en gran parte de la población norteamericana, también golpeaba a la liga de baloncesto más importante del mundo.

“A causa del virus del VIH que he contraído, me veo obligado a retirarme de los Lakers. Quiero dejar claro, en primer lugar, que no tengo el sida. Soy seropositivo”, anunciaba Johnson.

“Mi esposa está bien. Ha dado negativo, por lo que no hay problemas con ella. Tengo previsto vivir mucho tiempo”, agregaba el basquetbolista, quien a los días pasó de ser un jugador sin equipo a un rostro en la lucha contra el sida.

De seguro jamás pasó por la cabeza del base de los Lakers que, su confesión ante la prensa, lo traería a Chile un par de años después.

Fue en 1997 cuando, por primera vez en su vida, el hombre de 2,06 metros pisaba suelo nacional. Lo hizo para visitar colegios, jugar un par de partidos con niños y generar conciencia sobre el VIH, según recuerda el periodista Pedro Carcuro.

El mismo rostro de TVN lo entrevistó para el programa De Pé a Pá, en una olvida conversación que se transmitió en horario estelar en nuestro país.

El paso de Magic Johnson por Chile

Con una imborrable sonrisa, e impresionando a todos quienes se cruzaban con él por su estatura, Johnson se movió por Santiago.

Habló sobre sus mejores años con la camiseta de los Lakers, preguntó por el “soccer” que los niños jugaban por cada rincón de Santiago y firmó cada pelota y prenda que le pusieron por delante.

“Conocía Brasil y Argentina, pero nunca había estado en Chile. Me gustaría volver, jugar básquetbol con algunos chicos si es posible. Estaría feliz de jugar unos partidos acá”, decía de entrada Magic, en su entrevista en De Pé a Pá.

Como era de esperar, las primeras preguntas de la conversación apuntaron a su contagio de VIH, ya que el sida seguía siendo un tema tabú en Chile.

“Soy muy feliz. Dios me ha bendecido, primero con una maravillosa esposa y tres hermosos niños. He recorrido el mundo, he conocido una infinidad de países… yo solo disfruto la vida”, señaló Johnson, recalcando que pudo continuar con una vida normal pese a los prejuicios.

“Me siento de la misma manera, soy un ganador. Sí, el VIH me puso de cabeza, pero sé que Dios me va a cuidar. Hay nuevas medicinas que me ayudarán a estar bien”, añadió Magic.

El recuerdo de su confesión sobre el VIH

Si bien el momento de su conferencia de prensa, donde admitía ser el primer jugador de la NBA contagiado con VIH fue uno de los instantes que marcó su vida, Magic Johnson reconoció a Pedro Carcuro que fue otro momento el más difícil para él.

“Recuerdo cuando llegué a mi casa a decirle a mi esposa que tenía el virus, creo que fue el momento más difícil de mi vida. No sabía por dónde empezar, cómo decirle. Le mencioné que podía dejarme y, antes de que terminara la frase, me golpeó. Me dijo ‘te amo, estoy aquí para estar contigo por siempre’. En ese momento supe que iba a vivir, confesó la exestrella de los Lakers.

“Nunca me sentí cerca de la muerte, ni siquiera se me pasó por la mente. Lo único que anhelaba era que mi bebé fuera sano, ya que mi esposa esperaba nuestro primer hijo. Deseaba que ella estuviera bien también. Esa fue la parte que más me aterró, no por mí, si no por ellos”, complementó Johnson.

Luego, Earving remarcó que el baloncesto lo ayudó a superar los temores y problemas que le generó su bullado contagio de VIH.

“Estoy muy saludable, fuerte, todos los días hago ejercicio y juego un par de partidos. Estar en el parqué es el momento más feliz de mi vida, voy corriendo y es como si todo el mundo estuviera en mis manos”, señaló Magic.

“Ahí uno se olvida de todos sus problemas. Si tuviste un mal día, entonces tomas el balón y te quitas todo eso, es como si estuvieras en otro planeta”, agregó el exjugador de los Lakers.

La popular rivalidad de Magic con los Bulls

Johnson también se dio un tiempo para hablar de su reconocida rivalidad con los Chicago Bulls, que por esos años reinaban en la NBA gracias a Michael Jordan, Scottie Pipen y Dennis Rodman.

“Jordan es el mejor de la historia, después viene Magic Johnson. Una vez mi hijo me pidió las zapatillas de Michael, me dijo ‘yo ya te conozco, eres mi padre. No quiero tus zapatillas, quiero las de Jordan’. Llamé a Michael y le pedí que me enviara un par para mi hijo y él lo hizo”, rememoró entre risas el exbase de Los Angeles.

“Eso habla muy bien de él, sin importar que seamos rivales somos buenos amigos. Y si mi hijo quiere ser como alguien o imitar a alguien, ojalá sea Michael Jordan”, añadió Magic.

Sobre Rodman, Earving sostuvo que “Dennis es un genio del marketing. Se pinta el cabello de colores, usa vestidos, se pone tacones… eso es puro marketing”.

“Nadie conocía a Rodman antes de hacer ese tipo de cosas, ahora todo el mundo sabe quién es por eso y porque juega en los Bulls. Si no hubiera jugado con Michael Jordan y los Bulls a nadie le importaría de qué color es su pelo ni qué vestido se puso”, concluyó Johnson.

El mensaje de Magic Johnson a Chile

Para concluir su entrevista con Pedro Carcuro, Magic Johnson le dejó un conservador mensaje a los jóvenes de de Chile.

“La mejor forma de tener sexo seguro es no tenerlo. Si lo vas a practicar habla primero con tus padres, tu pastor, tu iglesia. Pero si lo vas a hacer, ten sexo seguro. Eso te protegerá a ti a tu compañera”, dijo el ex Lakers.

“Tenemos que continuar educando, especialmente a los jóvenes con respecto al sexo y el sexo seguro. Así que denles una buena educación, porque ustedes pueden cambiar las cosas aquí en Chile. Ustedes son el futuro, entre ustedes puede estar el próximo presidente, una futura empresaria, y así poder otorgarle oportunidades laborales a sus amigos y vecinos”, añadió Magic.

Por último, Johnson le envió palabras a portadores del VIH y contagiados de sida: “Primero les diría sé tú mismo, disfruta la vida. Con gente a tu alrededor que te haga feliz, en especial tu familia. Camina por el mundo con una sonrisa en tu rostro, no sean infeliz, no pienses que es una maldición”.

“Simplemente di ‘me ha ocurrido, voy a trabajar con esto, voy a ser fuerte. Le pediré a Dios que me bendiga, tomaré mi medicina’. Pero especialmente sé fuerte, pelea contra el virus, que es lo que yo he hecho para tener salud”, concluyó el histórico jugador de la NBA.