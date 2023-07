Conmoción en Estados Unidos causó la repentina noticia sobre el hijo de LeBron James, Bronny, quien sufrió un paro cardiaco tras una práctica con el equipo de básquetbol de la University of Southern California.

“Ayer, mientras practicaba, sufrió un paro cardiaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora está estable y ya no está en la UCI“, informó el periodista de The Athletic, Shams Charania.

En la espera de mayor información al respecto, el comunicador, además, difundió un comunicado de la situación del joven Bronny, actualizada por un portavoz de la familia de LeBron James.

“Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información. LeBron y Savannah desean enviar públicamente su más profundo agradecimiento y aprecio al personal médico y atlético de la USC por su increíble trabajo y dedicación a la seguridad de sus atletas”, consigna el documento.

La carrera de Bronny, por otra parte, destaca por su prometedor camino. De hecho, el hijo del jugador de Los Angeles Lakers fue seleccionado para disputar el McDonald’s All-American Game 2023, donde anotó 15 puntos y cuatro asistencias tras nueve minutos en cancha.

Asimismo, el joven base estadounidense anunció en mayo pasado que jugará para los USC Troyans a nivel universitario, luego de promediar 13.8 puntos, 5.5 rebotes, 2.7 asistencias y 1.8 robos con Sierra Canyon.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023