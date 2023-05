Otra noche definitoria de la NBA dejó ver a un James Harden que impulsó este domingo a los Philadelphia 76ers, en lo que fue un partidazo que dejó igualada 2-2 la serie ante Boston Celtics (116-115) en la semifinal del Este en la competición.

42 puntos fueron lo que el basquetbolista anotó para liderar el importante triunfo de su equipo, destacando no solo por su desempeño, sino también, por un emotivo gesto que emocionó a las y los espectadores del partido.

Apenas finalizó el compromiso, un ovacionado James Harden se acercó a saludar amistosamente a John Hao, un sobreviviente del tiroteo en Michigan State con quien desarrolló un fuerte vínculo.

Al ver a Hao, la estrella de los Sixers se quitó las zapatillas y las firmó para luego entregarlas a su amigo.

Vale decir que el exjugador de Oklahoma City Thunder había invitado al sobreviviente del tiroteo de Michigan, que ocurrió en febrero del presente año, a asistir a un partido de los 76ers apenas estuviera en buenas condiciones de salud.

Vale decir que Harden se enteró después del lamentable suceso que Hao era fanático suyo y al instante, realizó una donación monetaria para el tratamiento del joven.

“Me trajiste suerte, buena energía, tienes que volver para el juego seis. Hemos estado en contacto desde lo que pasó, tú sabes que estoy permanentemente orando por tí y estaré para cuando me necesites“, dijo un alegre Harden a John Hao.

you heard the man. see you game 6, John. 🤝🥹 pic.twitter.com/FCxgdWswJs

— Philadelphia 76ers (@sixers) May 8, 2023