Steph Curry firmó este domingo la mejor actuación de siempre en el séptimo juego de una serie de ‘playoffs’, al aportar 50 puntos al triunfo por 120-100 de los Golden State Warriors en el campo de los Sacramento Kings con el que los campeones de la NBA avanzaron a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Tras desperdiciar la primera ‘bola de partido’ en San Francisco el pasado viernes, los Warriors necesitaron una obra de arte de su estrella más brillante para acabar con unos Kings que vivieron una temporada de ensueño, en la que se clasificaron terceros en el Oeste y regresaron a la postemporada tras 17 años de espera.

Curry firmó la mejor actuación de su carrera en los ‘playoffs’ y llevó de la mano a los Warriors a la siguiente ronda, en la que serán rivales de Los Ángeles Lakers de LeBron James, que eliminaron a los Memphis Grizzlies.

A playoff career high, 50pts for 3️⃣0️⃣!@googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/WSF3tdCZTJ

— Golden State Warriors (@warriors) April 30, 2023