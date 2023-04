El escolta canadiense Jamal Murray lideró este sábado con 34 puntos a los Nuggets en Denver en una clara victoria ante los Phoenix Suns en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste (125-107).

Tras eliminar a los Minnesota Timberwolves, los Nuggets, primeros cabezas de serie en el Oeste, se hicieron fuertes en casa ante unos Suns que eliminaron en cinco partidos a Los Ángeles Clippers en la anterior ronda.

Murray aportó además 5 rebotes, 9 asistencias y 2 robos, mientras que el pívot serbio Nikola Jokic aportó un doble doble de 24 puntos, 19 rebotes y 5 asistencias.

Aaron Gordon añadió 23 puntos y, saliendo del banquillo, Bruce Brown agregó otros 14 tantos, mientras Michael Porter Jr añadió 11 y Kentavious Caldwell-Pope 10.

Por los Suns, que acertaron menos de la mitad de los triples que encestaron los Nuggets, Kevin Durant consiguió el doble doble de 29 puntos, 14 rebotes, una asistencia, un robo y 3 tapones.

Devin Booker hizo 27 tantos, el pívot bahameño Deandre Ayton 14, y Chris Paul 11.

Murray empató a 11 con su segundo triple cuando sumaba 8 puntos personales los primeros minutos del partido y Porter machacó para empatar a 13 antes de llegar a la mitad del primer cuarto.

Jokic metió su primera canasta tras 6 minutos de juego, poco después acertó otras dos seguidas, y tras una internada de Gordon, los Nuggets consiguieron su primera ventaja de 5 puntos.

Pero 15 puntos de Durant y 8 de Booker, que además sirvió 5 asistencias, en el primer cuarto, pusieron a los Suns por delante en el marcador al concluir el segmento inicial (31-32).

Con los dos equipos más concentrados en atacar que en defender, ambas escuadras se fueron turnando el liderazgo en el marcador los primeros minutos del segundo cuarto, pero segundos después del ecuador del segmento los Nuggets estaban 10 puntos por arriba (51-41).

Los 19 puntos de Durant, 14 de Booker y 10 de Ayton no fueron suficientes para evitar que los Nuggets, con todos sus titulares con 9 o más anotaciones, se fueran al descanso 17 tantos arriba (68-51).

Los Suns, que solo acertaron un 27,3 por ciento en triples en la primera serie contra los Clippers, intentaron tirar desde larga distancia en la primera mitad en Denver en 5 ocasiones, de las que acertaron 2. Los Nuggets, por su parte, lo intentaron 17 veces de las cuales metieron 9.

Los locales consiguieron más del doble de los rebotes en el primer tiempo que los visitantes (32 frente a 15).

Durant empezó a atreverse desde larga distancia, pero para un triple que acertó los primeros minutos del tercer parcial, Murray le contestó con dos consecutivos.

Otro triple de Jokic, que además dominaba bajo los aros con 17 rebotes, defendió una ventaja de 15 puntos (86-71) a 4:38 minutos de concluir el tercer parcial.

Durant, Booker y Ayton seguían dándolo todo, pero sin un banquillo confiable, parecían insuficientes ante el empuje de los Nuggets, que llegaron al final del tercer cuarto 13 puntos por encima (94-81)

A Durant no le salió nada en la primera parte del último parcial mientras Murray llegó a sus 34 puntos de otros dos triples consecutivos (6 de 10 intentos).

Dos mates en pocos segundos de Brown aumentaron la ventaja de los de Denver a 23 puntos a falta de 5 minutos para el final del partido (118-95).

Sin tiempo ni banquillo para reaccionar, los Suns sucumbieron ante una clara ventaja de los locales (125-107).

