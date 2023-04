Con un Devin Booker absolutamente explosivo (47 puntos, 25 de ellos en el tercer cuarto), los Phoenix Suns se clasificaron este martes para las semifinales de Playoffs de NBA en el Oeste (4-1) al eliminar a unos Los Angeles Clippers (136-130) que, sin los lesionados Kawhi Leonard y Paul George, firmaron otra temporada decepcionante.

El escolta de Phoenix ya había sellado dos actuaciones mayúsculas en esta serie (38 puntos en el segundo encuentro y 45 en el tercero), pero esta noche se superó a sí mismo con un recital maravilloso de anotación.

Booker deslumbró con un 19 de 27 en tiros, acarició el triple-doble con 8 rebotes y 10 asistencias y fue además el máximo responsable de un tercer cuarto brutal que destrozó a los angelinos (50-24).

Esta impresionante exhibición le sirvió a Booker para superar a Charles Barkley como el jugador de Phoenix con más partidos por encima de los 40 puntos en los Playoffs.

Kevin Durant aportó 31 tantos en unos Suns que se medirán en la siguiente ronda a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que este martes superaron a los Minnesota Timberwolves también por 4-1.

No todo fueron buenas señales para Phoenix, ya que el conjunto de Monty Williams volvió a exhibir una gran irregularidad, tanto que en el último cuarto los Clippers tuvieron varias posesiones para empatar el marcador o colocarse por delante tras ir perdiendo por 20 puntos.

En estos Clippers muy dignos, pero finalmente impotentes ante Booker, el referente en ataque fue Norman Powell (27 puntos) mientras que Russell Westbrook rozó el triple-doble (14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) pero tuvo una noche negada de cara al aro (3 de 18 en tiros) y perdió 5 balones.

DEVIN. BOOKER. 47 PTS

8 REB

10 AST

70% FG Suns win Game 5 and advance to the Western Conference Semifinals 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/NqMHE1pSEX — NBA (@NBA) April 26, 2023

Nuggets despachan a los Wolves de los Playoffs

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic sellaron este martes su clasificación para las semifinales del Oeste (4-1), al derrotar en casa y en un partido muy igualado y emocionante a los Minnesota Timberwolves (112-109).

Con el encuentro empatado 104-104 y solo 1.12 por jugarse, Jokic se echó a los Nuggets a la espalda con dos canastas consecutivas en el tramo crucial (una de ellas con tiro libre adicional) para vencer la resistencia de unos Wolves que pelearon hasta el final y que tuvieron un triple de Anthony Edwards para haber forzado la prórroga.

El pívot serbio firmó un triple-doble con 28 puntos (8 de 29 en tiros), 17 rebotes y 12 asistencias, aunque el máximo anotador de los Nuggets (primeros del Oeste) fue Jamal Murray con 35 puntos.

Edwards (29 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), el dominicano Karl-Anthony Towns (26 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 15 rebotes) fueron los más destacados de los Wolves (octavos).

Sin margen de error, los Wolves, con Edwards a la batuta, entraron al partido como un ciclón y llegaron a ganar de 15 puntos en un primer cuarto excelente para los visitantes.

Los Nuggets, en cambio, empezaron dormidos y no encontraron la manera de frenar a Minesota (13 de 22 en tiros) ni el modo de engrasar su propio ataque (7 de 21).

Pese a ello, los de Denver reaccionaron en ambos lados de la pista, secaron el ataque de los Wolves (solo 18 puntos en el segundo cuarto) y se dejaron guiar por un Murray encendido en el segundo período.

Jamal Murray showed out as the Nuggets won to advance to the Western Conference Semifinals 😤 35 PTS

4 REB

5 AST

5 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/xxpSlMaT7Z — NBA (@NBA) April 26, 2023

Trae Young prolonga la llave ante Celtics

Un Trae Young estelar firmó 38 puntos, incluidos los últimos catorce de los Atlanta Hawks, y lideró este martes la vibrante victoria por 117-119 de su equipo en el TD Garden de Boston contra los Celtics para subir el 2-3 en la serie de primera ronda de los Playoffs y mantener con vida a los hombres de Quin Snyder.

Sin Dejounte Murray, suspendido un partido por sus recientes protestas a los árbitros, los Hawks tuvieron trece puntos de desventaja ante unos Celtics que ya se preparaban para celebrar el pase a la segunda ronda, pero Young cambió la historia del partido con una monstruosa reacción.

Los Celtics ganaban 111-103 con 3.50 por jugar en el cuarto período cuando Young abrió un asombroso festival anotador. Fue el único jugador de los Hawks en meter puntos en los últimos 3.26 minutos del partido, pero eso fue suficiente para cambiar la historia del choque.

Culminó su tremendo partido con un maravilloso triple desde ocho metros, con 1.8 segundos en el cronómetro, que subió el definitivo 119-117 al luminoso.

ICE TRAE WINS IT FOR THE HAWKS 🥶 38 PTS TO FORCE A GAME 6 😱 pic.twitter.com/6BOoEh4ZQz — NBA (@NBA) April 26, 2023

La serie se desplaza ahora a Atlanta para el sexto partido, previsto este jueves, con los Celtics a una sola victoria de un duelo de segunda ronda con los Philadelphia 76ers.

Young terminó su partido con 38 puntos y trece asistencias, además de cuatro rebotes, mientras que John Collins firmó 22 y el serbio Bogdan Bogdanovic, 18.

Los Celtics tuvieron el último tiro con 1.8 en el cronómetro, pero el intento de Tatum ni llegó al aro y certificó un trascendental triunfo para los Hawks.

Fue la primera derrota en casa para los Celtics en estos Playoffs de la NBA, que habían dominado los dos primeros partidos de la serie. Pese a la derrota, siguen con ventaja de campo. Incluso de perder en Atlanta, se jugarían el eventual séptimo partido en el TD Garden.

Los Hawks intentarán hacerse fuertes en Atlanta, cuando tendrán de nuevo a disposición de Dejounte Murray, en el intento obrar el que sería un auténtico milagro.

Así quedó el cuadro de Playoffs de la NBA: