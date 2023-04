LeBron James sacó su mejor versión competitiva este lunes, forzó la prórroga con 0.8 segundos para el final y selló un doble doble de 22 puntos y veinte rebotes, lo que le dio un triunfo por 117-111 a Los Angeles Lakers contra los Memphis Grizzlies para colocarse 3-1 por delante en la serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA.

‘King James’ acabó con 22 puntos, veinte rebotes, siete asistencias y dos taponazos para unos Lakers que perdían por siete puntos con cinco minutos por jugar en el cuarto período y dejó a los angelinos a un solo triunfo del pase de ronda.

LeBron se convirtió en el primer jugador de los Lakers capaz de aportar al menos veinte puntos y veinte rebotes desde Shaquille O’Neal en 2004, y firmó el primer partido de su carrera con más de veinte puntos, veinte rebotes y cinco asistencias.

Los Lakers, que accedieron a los Playoffs tras pasar por el ‘play-in’, están ahora a un partido de avanzar a la segunda ronda, en la que se enfrentarían a uno entre los Sacramento Kings y los Golden State Warriors.

Los angelinos llegaron a tener catorce puntos de ventaja en el segundo período, al ritmo de un extraordinario LeBron, determinante desde el triple y también con los pases, como la asistencia a Austin Reaves (23 puntos) para el 49-35.

Pero los Grizzlies, liderados por un Desmond Bane de 36 puntos y un Ja Morant eléctrico, tomaron ventaja de dos puntos para entrar en el cuarto período.

Con 5.13 para el final, Bane firmó el triple del 97-90, pero los Lakers, con tres tiros de tres puntos clave de D’Angelo Russell, lograron poner en equilibrio el choque y hasta tomar ventaja.

Tuvieron la victoria en mano los Grizzlies, con una doble jugada de sus estrellas más brillantes, Jackson Jr en la mitad de campo defensiva, y Morant en la ofensiva.

Jackson logró su quinto taponazo de la noche para negar la ventaja a los Lakers y en el contragolpe, Morant dio una maravillosa asistencia detrás de la espalda a Bane para el 104-102.

LEBRON JAMES TIES IT IN THE FINAL MOMENTS.

MEM/LAL HEADING TO OVERTIME ON TNT 🗣 pic.twitter.com/mSagnUs8NM

— NBA (@NBA) April 25, 2023