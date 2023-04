En suelo nacional, poco de habla de la disciplina del Baloncesto. Normalmente se tiende a ver una gran masificación a nivel país ligado al fútbol, ya que cada fin de semana se compite en Campeonato Nacional y sus diversos resultados aparecen en la TV chilena.

Lamentablemente, esto imposibilita que se conozcan otros deportes y exponentes de diversas disciplinas en suelo nacional y las gestas que muchas veces se consiguen en el extranjero, protagonizadas por representantes chilenos.

Este es el caso del Club Alemán de Básquetbol de Concepción, quienes lograron la importante hazaña de trasladarse hasta Europa, precisamente en Alemania donde representaron a nuestro país en la International Eastercup disputada en Berlín.

Con gran esfuerzo y dejando todo de lado, un grupo de adolescentes chilenos viajaron acompañados por su entrenador, Jaime Urrutia hasta el Viejo Continente, para concretar una de las más grandes gestas en la historia del mencionado club en la disciplina del Básquetbol.

International Eastercup

El campeonato teutón reunió una gran cantidad de equipos de diversos lugares, más de 120 planteles a nivel internacional se dieron cita para el multitudinario certamen, en donde la selección U18 del Club Alemán se consagró en la cuarta posición en el torneo.

En la categoría que disputaron los representantes nacionales, se encontraban 10 equipos de todos el mundo, entre los cuales destacaban los participantes de Holanda, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, logrando un gran cometido para quedar en la cuarta ubicación.

Sin embargo, todo esto no se hubiese logrado sin el cabecilla del equipo, el entrenador y adiestrador de estos jóvenes, Jaime Urrutia, quien en conversación con BioBioChile, comentó la experiencia como plantel de competir en el extranjero, aprender y ver diferentes realidades que se diferencian del deporte en suelo nacional.

Es por eso que el DT del U18 del Club Alemán, sentenció que fue “una experiencia insuperable. Esto me hace crecer como entrenador. Nos trajimos grandes desafíos. El saber que estamos haciendo las cosas bien, con proyección, nos motiva a seguir por esta senda”.

“Además, logramos conocer las impresionantes condiciones en que los jóvenes en Alemania entrenan. Ellos estudian hasta las 14:00 y luego los gimnasios se abren para que ellos puedan practicar deporte. Es algo que debemos aprender, porque muchas veces nosotros tenemos jugadores que salen recién a las 17:00 horas y luego llegan a entrenar. Es algo el cual considerar para ir mejorando cada vez más en el deporte”, sentencia.

Financiamiento

No obstante, antes de seguir con la experiencia de haber disputado el certamen en el Viejo Continente, el Club Alemán debió postular a proyectos y solicitar parte de financiamiento para poder trasladarse hasta suelo germano.

Así lo comenta el DT Urrutia, quien destacó que “principalmente el apoyo vino desde Alemania, del Ministerio de Cultura a través de Antonio Saavedra, quien es el gestor de esta idea y que nos ayudó gran parte a tener los recursos“.

“También nos brindó un impulso final el GORE, ya que la idea final es que haya un constante lazo con Alemania. De hecho, ellos vendrán a inicios del próximo año y la idea es que nosotros podamos volver a competir en la nueva edición del 2024. Es un desafío que se sostendrá en el tiempo y esperamos que nuestros jugadores también lo vean así”, indicó.

Ya centrados en lo que fue la competencia en la categoría U18, el Club Alemán destacó al ser el único elenco sudamericano en batallar contra los de Norteamérica y de Europa por quedarse con el mejor lugar en el certamen.

Pero quien mejor para explicar lo que se vivió en cancha que dos jugadores que estuvieron presente en la gran gesta del cuadro nacional en suelo teutón.

Jugadores del U18 del Club Deportivo Alemán

Uno de ellos es Lucas Betancur, joven escolta que comenzó su trayectoria en el deporte jugando fútbol, pero que al conocer las virtudes y lo que se puede realizar en el Básquetbol, cambió de esférico y se lanzó directamente al mundo de la espectacular disciplina.

Para conocer un poco más de la vida de este competidor que destacó en Alemania, Lucas comenta que desde su casa de estudios, el Instituto San Sebastián de Yumbel, han aportado enormemente a su formación como deportista y sobre todo en el Baloncesto.

Con relación a esto, Betancur señaló: “Quizás en el liceo no juego Basquetbol, pero si me ayudan mucho para que pueda desarrollarlo en el Club Alemán. Por ejemplo cuando hay campeonatos, me modifican las pruebas y las cosas importantes para que pueda competir. Son muy comprometidos con mi desarrollo como jugador“.

Así también destaca que llegó al plantel del Club Alemán a través de una amistad que lo llevó para conocer el equipo y que desde ahí en más, no paró de entrenar con ellos, hasta que lograron viajar a inicios del mes de abril a Europa y así conseguir el 4to puesto en la división U18.

Por otra parte, al ser consultado sobre su experiencia en el campeonato, el escolta afirmó que “fue una grandiosa experiencia, ya que fuimos con un grupo muy unido a un nuevo país que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en Chile”.

“Mientras que en lo deportivo fue genial enfrentar a jugadores con un biotipo distintos, muchos más grandes, atléticos y de otras nacionalidades, pero siempre manteniendo la solidaridad y el compromiso por le buen juego, sentenció.

Si bien consiguieron un gran resultado en Alemania, también tuvieron complicados momentos que terminaron en derrotas. Así lo revela Lucas, quien detalló que “el compromiso más difícil que tuvimos en el campeonato fue ante los ganadores del torneo, TG Hanau. Ellos eran locales y jugaban realmente bien. Por momentos sentíamos que estaban un paso adelante de nosotros”.

“Sin dudas que fueron los más destacados y por eso fueron los merecidos ganadores de nuestra categoría, la U18″, complementó.

Así también, otro jugador que quiso brindar sus experiencia de este torneo fue Benjamín Zenteno, base y escolta del Club de Básquetbol Alemán de Concepción, quien también tuvo la dicha de viajar hasta Europa y batallar contra grandes rivales y así, nutrirse de vivencias que le servirán para seguir con mayor motivación en el camino del Baloncesto.

En sus declaraciones, Benjamín señaló que la mejor victoria en el International Eastercup fue ante Reds Star de Holanda, a quienes doblegaron por 27 a 20, en un compromiso muy intenso.

Así lo afirma Zenteno, quien destacó que “el mejor partido colectivo fue el que disputamos contra los holandeses. Todos el líneas generales jugamos muy bien y a pesar d e ser un duelo muy trabajado, cerrado y disputado, nos quedamos con la victoria que nos motivo para llegar hasta el final”.

El gran rival en la International Eastercup: TG Hanau

No obstante, detalla que la peor derrota fue contra TG Hanau, en donde menciona que “jugamos un correcto partido ante ellos, pero el equipo rival y local, tenía un muy alto nivel y eso se evidenció en el marcador, ya que nos vencieron por 42 a 26, demostrando un juego solido y compenetrado”.

Sin embargo, la derrota no doblegó las ansias de los jóvenes por seguir demostrando que están para grandes cosas y posterior a acceder al duelo por el tercer y cuarto lugar del certamen, el Club Alemán fue superado en su anhelo por alcanzar el podio ante United Academy de Países Bajos, quienes obtuvieron el triunfo por 25 a 13, pero que no aplacaron la hazaña que consiguió el elenco nacional.

Por otra parte, Lucas Betancur fue sincero al comparar el nivel del baloncesto chileno, contra los diversos equipos del resto del mundo y lo que pudieron experimentar a lo largo del certamen en Europa.

Con relación a esto, el oriundo de Yumbel detalló que “el nivel basquetbolistico chileno lo veo bien, pero con muchas cosas que mejorar. Tenemos como defendernos, pero nos faltan cosas para dar un paso más en la calidad del juego”.

“Partiendo por infraestructuras, la cual en Chile es muy poca, acompañado del poco apoyo económico y la poca visibilidad que se le da en el país al básquet”, complementó Betancur.

Por su parte, Benjamín Zenteno recalcó que “el nivel nacional está a la par de Europa en el ámbito técnico como táctico, pero en los aspectos físicos, el nivel en Chile está al debe. Allá en el Viejo Continente son todos muy atléticos, lo que les permite jugar a más alta velocidad e intensidad de la que jugamos acá. Esto obliga a que el deporte sea más dinámico y se puedan tomar mejores decisiones a más alta presión y calidad“.

Por último, el entrenador de la U18 del Club Alemán de Baloncesto de Concepción, Jaime Urrutia, les dejó un mensaje para sus pupilos por la entrega y disposición, al destacar que “me siento orgulloso de los chicos. No es fácil estar afuera y dominar otro idioma. Pienso que es una experiencia de vida impagable y creo que ellos están para tomar grandes desafíos en sus metas personales”.

Así también, no dejó escapar la oportunidad y brindó un mensaje para todos quienes se sientan atraídos a practicar algún deporte, algo que nutre y ayuda al bienestar tanto físico como mental en estos tiempos.

Con relación a esto, el estratega comentó: “La actitud de vida de cada uno es intentar aprovechar de la mejor forma las oportunidades que se presentan. La idea siempre es demostrar la mayor pasión por lo que se hace. Tenemos que salir a buscar la vida y disfrutar con mucha pasión”.

“No hay que perder las expectativas. Hay veces que los techos que le ponemos los adultos a los jóvenes son demasiado bajos y estas nuevas generaciones están para sorprenderlos“, finalizó.