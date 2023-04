LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, sufrió un doloroso golpe bajo en el tercer duelo de la llave de Playoffs ante Memphis Grizzlies.

El ‘King’, cuando comenzaba el tercer cuarto, recibió un manotazo de Dillon Brooks en la entrepierna, lo que dejó al máximo anotador histórico de la liga en el suelo y con evidentes signos de dolor.

El alero de los Grizzlies, por su parte, recibió su segunda falta flagrante de la noche y debió marcharse tempranamente a vestidores.

Después de sus polémicas declaraciones en las que llamó “viejo” a LeBron James, Brooks fue recibido en Los Angeles con abucheos desde el calentamiento por unos aficionados que pitaron todas y cada una de sus acciones antes y durante el encuentro.

Dillon tuvo una actuación muy discreta, con 7 puntos y un triste 3 de 13 en tiros, que coronó con su expulsión en el tercer parcial.

La estrella angelina, en tanto, sumó 25 puntos y 9 rebotes para respaldar el gran partido de Anthony Davis (31 puntos y 17 rebotes) y darle a los Lakers su segundo triunfo en la serie de Playoffs (2-1).

El cuarto duelo entre Los Angeles y Memphis será este lunes, en el Crypto.com Arena de los Lakers.

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy

— ESPN (@espn) April 23, 2023