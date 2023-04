Con un demoledor y espectacular 35-9 en el primer cuarto, Los Angeles Lakers pusieron muy pronto los cimientos de su victoria ante los Memphis Grizzlies (111-101) y tomaron ventaja en la serie (2-1) de Playoffs de la NBA tras un partido en el que fue expulsado el controvertido Dillon Brooks.

Después de sus polémicas declaraciones en las que llamó “viejo” a LeBron James, Brooks fue recibido en Los Angeles con abucheos desde el calentamiento por unos aficionados que pitaron todas y cada una de sus acciones antes y durante el encuentro.

Brooks tuvo una actuación muy discreta (7 puntos con un triste 3 de 13 en tiros) y, además, se fue a la ducha nada más empezar la segunda mitad tras darle un golpe en la entrepierna a LeBron.

Por su parte, los Lakers firmaron una actuación muy seria y convincente, ofrecieron tramos de abrasiva intensidad defensiva y desarmaron a unos Grizzlies a ratos desconocidos por su vulnerabilidad y que sufrieron los 31 puntos y 17 rebotes de Anthony Davis y los 25 puntos y 9 rebotes de LeBron.

De poco sirvió en Memphis el mayúsculo regreso de Ja Morant, duda hasta última hora por su lesión en la mano, y que fue el comandante de los visitantes acariciando un portentoso triple-doble (45 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias) y metiendo 24 de los 33 puntos de su equipo en el último cuarto.

What a night for AD 💪 31 points

17 rebounds

#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/7kHPbRrOje — NBA (@NBA) April 23, 2023

Heat se aprovecha de la ausencia de Giannis

Los Miami Heat ganaron este sábado el tercer partido de la serie ante los Milwaukee Bucks (121-99) para adelantarse 2-1, gracias a un encuentro muy completo que, sin el lesionado Giannis Antetokounmpo, no tuvo respuesta de los visitantes.

La estrella griega tan sólo ha podido disputar diez minutos y cincuenta segundos hasta ahora en la eliminatoria y se mantiene como duda para los próximos enfrentamientos.

En Miami, hasta seis jugadores anotaron en dobles dígitos destacando los 30 puntos de Jimmy Butler y los 20 tantos de Duncan Robinson desde el banquillo con 5 de 6 en triples.

Además, hombres secundarios como Kyle Lowry, Caleb Martin o Max Strus también marcaron diferencias en un conjunto local con un fantástico 16 de 33 en triples.

Duncan Robinson was AUTOMATIC in the Heat Game 3 W ☔ 20 PTS

78% FG

#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/hZk7X7cr3C — NBA (@NBA) April 23, 2023

Suns dejan casi KO a los Clippers

Los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker se anotaron este sábado a domicilio el cuarto partido (100-112) ante unos Los Angeles Clippers lastrados por las lesiones de Kawhi Leonard y Paul George y que, pese a otra actuación muy meritoria, ya no tienen margen de error en esta serie (1-3).

Durant (31 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) y Booker (30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) brillaron y unieron esfuerzos para neutralizar el recital de Russell Westbrook, que se multiplicó ante las ausencias de Kawhi y George y que deslumbró con 37 puntos y 6 rebotes.

De nada sirvió la exhibición del controvertido base y el esforzado y muy digno partido colectivo de los Clippers, ya que el martes deberán ganar sí o sí en el quinto encuentro, que se jugará en Phoenix, si quieren mantenerse con vida en estos Playoffs de la NBA.

Además de Booker y Durant, en los Suns fueron claves Deandre Ayton (15 puntos y 13 rebotes) y, sobre todo, Chris Paul, que logró 19 puntos y 9 asistencias y que metió 12 de sus puntos en un último cuarto espléndido.

Dos estadísticas resultaron especialmente llamativas en este cuarto duelo: la superioridad de Phoenix en el rebote (61 frente a 42) y la diferencia en el volumen de tiros libres (8 de 10 para los Clippers, 21 de 27 para los Suns.