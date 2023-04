Con otra victoria de enorme mérito para un equipo que no deja de crecer, los Sacramento Kings pusieron el 2-0 en su eliminatoria de Playoffs de la NBA contra unos Golden State Warriors en los que Draymond Green fue expulsado por pisar en el pecho a Domantas Sabonis (114-106).

El legendario equipo de Stephen Curry, con cuatro anillos en los últimos ocho años, ha tenido obstáculos y retos de todo tipo a lo largo de su dinastía.

Pero estos Kings rebosantes de talento y entusiasmo les han situado ante un desafío inédito, ya que en la era de Steve Kerr jamás habían tenido un 2-0 en contra en una serie de Playoffs.

El momento más tenso de un partido vibrante y muy emocionante llegó con la expulsión de Green con 7 minutos para el final. Sabonis se encontraba en el suelo tras caerse en la lucha por un rebote, desde ahí agarró en el pie a un Green que quería salir al contraataque y el pívot de los Warriors respondió pisando en el pecho al jugador de los Kings.

En los Kings, Sabonis dejó atrás su gris primer partido y acabó con 24 puntos y 9 rebotes (8 de 12 en tiros), De’Aaron Fox sumó 24 puntos y 9 asistencias y seis jugadores locales superaron la decena de puntos.

Stephen Curry destacó en los Warriors con 28 puntos y 6 asistencias en tanto que Andrew Wiggins, que volvió a ser titular, aportó 22 puntos.

La eliminatoria viaja ahora a San Francisco, donde el jueves se disputará el tercer partido.

Kings take a 2-0 series lead.

Los Philadelphia 76ers impusieron la lógica este lunes y triunfaron por 96-84 en casa contra los Brooklyn Nets para tomar ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de los Playoffs del Este de la NBA, con una exhibición anotadora de Tyrese Maxey (33 puntos) y un Joel Embiid dominante pese a la feroz presión de sus rivales (20 puntos y 19 rebotes).

Los 76ers, terceros cabezas de serie del Este en estos Playoffs de la NBA, hicieron los deberes en el Wells Fargo Center y dejaron tocados a los Nets, que aguantaron un tiempo pese a un tremendo esfuerzo defensivo y están obligados a hacerse fuertes en el Barclays Center para mantenerse con vida en la serie.

La defensa de los Nets, con un dos para uno constante para Embiid, limitó su aportación anotadora, pero el camerunés, con madurez, encontró la forma de ser determinante: acabó su partido con veinte puntos, 19 rebotes, siete asistencias y tres taponazos.

Maxey brilló ofensivamente con 33 puntos y seis triples, la mejor marca desde el arco de su carrera en los Playoffs, mientras que Tobias Harris contribuyó con veinte puntos.

El plan táctico de los Nets aguantó poco más de dos cuartos y su equipo acabó rindiéndose pese a los 28 puntos de Cameron Johnson y a los 21 puntos, cinco rebotes y siete asistencias de Mikal Bridges.

Tyrese Maxey balled out in the Sixers Game 2 win 🔥

33 points

3 rebounds

6 threes

They're up 2-0 heading into Game 3 on Thursday.

📺 7:30pm/et on TNT pic.twitter.com/QPjBD5cPTT

— NBA (@NBA) April 18, 2023