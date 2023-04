Novedades en el mundo del básquetbol. El camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) son los finalistas al Most Valuable Player de la temporada regular 2023 en la NBA, anunció este viernes la liga.

Jokic fue el vencedor de este galardón los dos últimos años y Antetokounmpo triunfó en los dos cursos anteriores, pero en esta ocasión Embiid parece haber ganado fuerza en las quinielas y predicciones de los expertos.

Vale mencionar que estos tres jugadores -sin representación estadounidense- fueron también los finalistas al MVP en la temporada 2021-2022

Las otras distinciones en la máxima liga del básquetbol mundial, en sus respectivas categorías, son:

Jugador defensivo del año: Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Brook Lopez (Milwaukee Bucks) y Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).

Mejor sexto hombre: Malcolm Brogdon (Boston Celtics), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Immanuel Quickley (New York Knicks).

Jugador de mayor progreso: Jalen Brunson (New York Knicks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) y Lauri Markkanen (Utah Jazz).

Novato del año: Paolo Banchero (Orlando Magic), Walker Kessler (Utah Jazz) y Jalen Williams (Oklahoma City Thunder).

Jugador ‘clutch’ del año: Jimmy Butler (Miami Heat), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) y De’Aaron Fox (Sacramento Kings) son los finalistas para este galardón, que otorgará reconocimiento al basquetbolista más decisivo en los instantes finales de partidos.

Por último, Mike Brown (Sacramento Kings), Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) y Joe Mazzulla (Boston Celtics) conforman el grupo de aspirantes a entrenador del año.

The finalists for the seven awards honoring top performers from the 2022-23 NBA regular season ⬇️ pic.twitter.com/rHyjQ375Gf

— NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2023