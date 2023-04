Los Dallas Mavericks tocaron fondo este viernes y quedaron oficialmente fuera de la lucha por los Playoffs al perder en casa contra los Chicago Bulls rotando a sus estrellas por decisión de la directiva, en una jornada de la NBA en la que los ‘grandes’ equipos con los deberes ya hechos compitieron con quintetos revolucionados para guardar energías de cara a la postemporada.

Ya se conocen los emparejamientos del ‘play-in’ del Este, con los Atlanta Hawks que visitarán a los Miami Heat y los Bulls que visitarán a los Toronto Raptors, mientras que en el Oeste el equilibrio sigue máximo entre la quinta y la décima plaza.

MAVERICKS 112 – BULLS 115

Los Mavericks de Luka Doncic, con un quinteto repleto de suplentes, perdieron en casa contra los Bulls y quedaron oficialmente eliminados de la postemporada de la NBA, al quedar undécimos y sin opciones de alcanzar a los Oklahoma City Thunder en la décima plaza.

Las pocas esperanzas de los Mavericks de alcanzar la décima posición, que da acceso al ‘play-in’, se acabaron ante los Bulls, en un partido en el que los texanos solo alinearon a Doncic en el primer período y los primeros segundos del segundo, y en el que no contaron con Kyrie Irving, Tim Hardaway ni Christian Wood, entre otros.

Por primera vez desde 2020, los Mavericks no se clasificaron para la postemporada y firmaron un fracaso deportivo tras revolucionar su equipo en febrero para incorporar a Kyrie Irving.

LAKERS 121 – SUNS 107

Tras perder el undécimo derbi consecutivo contra los Clippers, Los Angeles Lakers lograron un trabajado triunfo contra los Phoenix Suns, que acudieron a la Crypto.com Arena sin Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul ni Deandre Ayton, al estar ya seguros de la cuarta plaza en el Oeste.

Tres jugadores de los Lakers acabaron por encima de los veinte puntos. D’Angelo Russell metió 24, Austin Reaves anotó 22 y Malik Beasley, 21. LeBron James firmó 16.

Los Lakers son octavos, y con un solo partido por jugar, todavía tienen opciones de llegar entre la quinta y la novena posición. Su año se cerrará el domingo en casa contra los Utah Jazz.

BUCKS 114 – GRIZZLIES 137

Ante unos Bucks sin Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton ni Brook López, los Grizzlies triunfaron con contundencia impulsados por 36 puntos de Jaren Jackson y blindaron su segunda posición en el Oeste.

Ja Morant firmó doce puntos, con seis rebotes y ocho asistencias. El español Santi Aldama estuvo de baja por una lesión de codo.

JJJ showed out in the Grizzlies W 💪 36 PTS

5 3PM

Memphis clinches the #2 seed

KINGS 97 – WARRIORS 119

Tanto Klay Thompson (29 puntos y cinco triples) como Stephen Curry (25 puntos y tres triples) tiraron con un 57% de acierto y guiaron la victoria de los Warriors, momentáneamente quintos en el Oeste, por encima de unos Kings ya seguros de la tercera plaza.

Los Kings dieron descanso a Domantas Sabonis y a De’Aaron Fox, con la mirada puesta en la primera ronda de los playoffs, en los que se medirán con el sexto clasificado, que podrían ser los propios Warriors.

HAWKS 131 – 76ERS 136

Sin Joel Embiid, James Harden ni Tyrese Maxey, los 76ers remontaron quince puntos de desventaja y tumbaron a los Hawks en Atlanta con 24 puntos de Georges Niang y de Jaden McDaniels.

Frustraron la gran noche de Trae Young, que firmó un doble doble de 27 puntos y veinte asistencias. Fue la mejor marca de la carrera del líder de los Hawks a nivel de asistencias.

CELTICS 121 – RAPTORS 102

Los Celtics impusieron la ley del TD Garden y, con 21 puntos de Jayson Tatum, 26 de Sam Hauser y 22 de Payton Pritchard saliendo del banquillo, tumbaron a los Raptors, novenos.

En Boston, Jaylen Brown estuvo ausente por un problema en una mano y regresará directamente para los Playoffs, en los que los Celtics, ya segundos, se medirán con un equipo procedente del ‘play-in’.

PELICANS 113 – KNICKS 105

Los Pelicans se despidieron de su público en la temporada regular con un gran triunfo contra los Knicks, con 31 puntos de Trey Murphy y 23 de CJ McCollum, para colocarse séptimos y mantener sus opciones de pelear por la sexta plaza.

Los Knicks, ya seguros de la quinta plaza y de medirse con los Cleveland Cavaliers en la primera ronda de los Playoffs, cayeron pese a los 28 puntos de RJ Barret. Jalen Brunson y Julius Randle estuvieron de baja por lesión.

The Brooklyn Nets have officially clinched the #6 seed in the East

WIZARDS 114 – HEAT 108

Los Heat, sin Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro ni Kevin Love, cayeron en el campo de unos Wizards ya fuera de todo y perdieron sus últimas oportunidades de acceder directamente a los Playoffs.

Los Wizards también compitieron sin Kristaps Porzingis ni Kyle Kuzma, y fueron liderados por 22 puntos del pívot Daniel Gafford, con nueve de diez en tiros.

Así marchan las cosas en el Oeste y Este en la NBA:

Multiple seeds still up for grabs in the West