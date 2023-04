Karl Malone aparece en los registros como uno de los mejores jugadores de la NBA, pese a que nunca pudo ganar un ‘anillo’. Se le recuerda por ser uno de los mejores power forwards (ala-pívots) de la historia y por ser miembro del Dream Team que logró el oro en Barcelona 92.

Era conocido con el sobrenombre de Mailman o El Cartero. Ese apodo viene de su época universitaria, por su regularidad (the mailman always delivers o el cartero siempre reparte). Se retiró en 2004 como el segundo máximo anotador de todos los tiempos en la NBA (hoy tercero), sólo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar. Metió 36.928 puntos, la gran mayoría con los Utah Jazz.

Pero pese a los grandes números como deportista, Malone dejó un sinnúmero de polémicas. Controversias que arrancaron cuando era muy joven al dejar, con 20 años de edad en 1984, embarazada a una joven de 13 años. La leyenda de los Jazz se negó a reconocer a su hijo, con el que no tuvo relación hasta 18 años después.

También aparece su maniobra que acabó ’retirando’ a Earvin Magic Johnson de la NBA, todo por el miedo al VIH. Se convirtió en el único de los ‘grandes’ de la liga máxima del baloncesto en mostrar públicamente su reticencia de jugar con Magic por riesgo a contraer el Sida. Dolido por ello, la máxima estrella de los Lakers anunció su adiós al básquetbol en 1992.

El conflicto entre Malone y Bryant por la esposa del fallecido exjugador de los Lakers: “¿Qué te pasa?, ¿cómo has podido?”

La prensa estadounidense reveló un nuevo episodio oscuro de El Cartero, ocurrido en noviembre de 2004. En momentos que defendía a los Lakers, el oriundo de Summerfield, Luisiana, intentó seducir a la esposa de su entonces compañero y figura de los ‘púrpura y oro’ Kobe Bryant.

En la previa al duelo entre los Lakers y los Bucks, Vanessa llamó al teléfono móvil de Kaye, la señora Malone, para decirle que Karl Jr. se sentará donde ella, tras el banquillo laker, porque el niño parecía aburrirse.

Sin embargo, Karl Malone cogió el teléfono y empezó una polémica conversación, revelada por Dwight Manley, entonces representante de Malone.

“El niño no va a irse allí… la que tiene que venir aquí eres tú, baby. Ven aquí y dame un gran abrazo, para que mañana estemos en las portadas de toda la prensa cotilla“, dijo Karl Malone a Vanessa. Ella replicó: “Hey, cowboy, qué estás cazando“. Lo dijo dos veces. Malone disparó. “Ando cazando muchachitas mexicanas“.

Esto terminó por sacar de sus casillas a Kobe, fallecido en 2020 en un accidente de helicóptero. Se sintió “muy herido y traicionado” por la actitud de su colega.

“Malone era como un mentor, como un padre para mí, así que cuando sucede algo así te enfadas, te duele“, expresó el jugador que utilizó los dorsales 8 y 24 en la NBA.

Incluso, Kobe llamó por teléfono a Malone para exigirle que se mantuviera alejado de su esposa: “Mantente alejado de mi esposa. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo has podido?“.

Dwight Manley, agente de Malone, aseguró a Los Ángeles Times que el jugador se disculpó el mismo día que Bryant le llamó y pidió perdón por cualquier situación que hubiera estado fuera de lugar.

La tensión entre estas estrellas terminó llegando al plano deportivo

Kobe Bryant y Karl Malone terminaron entrando en el terreno de lo personal, lo muy personal, tensión que llegó también a una cima deportiva.

Las declaraciones públicas y problemas entre estos dos grandes jugadores se intensificaron en diciembre de 2004. Bryant dijo en una emisora de radio de Los Angeles que no pensaba que Malone regresaría dentro de ese año, y que en cierta forma su ausencia (por una lesión de rodilla) está afectando al equipo.

“No es realmente justo priorizarlo a él sobre los muchachos que ya están aquí. Ellos están trabajando duro todos los días y les resulta difícil preguntarse si cuando él (Malone) regrese, ellos desaparecerán”, apuntó Bryant. “No te puedes sentar aquí y especular por lo que queda de temporada, si él va a volver o no”, añadió.

Malone se sintió atacado y anunció que no volvería a jugar por los Lakers. “Tanto como he hecho por esta organización y por los aficionados, cuando otras estrellas no han hecho nada aquí. Tomé la indirecta, quiero estar aquí, pero ellos no me quieren“, dijo.

“Mis quejas no son sobre los Lakers, es sobre el principal jugador que está diciendo que no me quiere. Ya estoy suficientemente crecido para saber qué hacer con mi vida…. Kobe Bryant no quiere que juegue con él y éste es su equipo”, complementó el ‘Cartero’.

Pese a que Bryant apuntó que sus palabras fueron malinterpretadas, pidiendo disculpas al oro olímpico en Barcelona, Malone decidió no renovar su contrato con los Lakers.

En febrero de 2005, y ya con Malone como agente libre, se rumoreó que podría recalar en San Antonio Spurs, pocos días después, el 13 de febrero de 2005, en el recinto de los Utah Jazz, Malone anunció su retiro del baloncesto tras 19 temporadas como profesional.