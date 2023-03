Stephen Curry lideró este martes con 39 puntos la remontada de los Golden State Warriors contra los New Orleans Pelicans, en una jornada de la NBA en la que los Toronto Raptors y los Washington Wizards lograron unos valiosos triunfos, respectivamente contra Miami Heat y Boston Celtics, para aferrarse al ‘play-in’.

WARRIORS 120 – PELICANS 109

Veinte puntos abajo en el segundo cuarto, los Warriors tiraron de galones de campeones para remontar y cortar la racha de cinco victorias consecutivas de los Pelicans.

Curry firmó 39 puntos, con ocho triples, y los Warriors defendieron su sexta posición (40-37), que da acceso directo a los playoffs. Los Pelicans, en los que Brandon Ingram anotó 26 puntos, son octavos (38-38).

Steph showed out in the Warriors comeback W 👀 39 points

8 rebounds

8 assists

8 threes pic.twitter.com/mkNxhDbiI2 — NBA (@NBA) March 29, 2023

RAPTORS 106 – HEAT 92

Los Raptors se hicieron fuertes en casa contra unos Heat sin Jimmy Butler y volvieron al .500 en su balance (38-38) por primera vez desde diciembre, impulsados por 26 puntos de Pascal Siakam.

OG Anunoby y Scottie Barnes contribuyeron con 23 puntos cada uno para unos Raptors que son octavos, detrás de los Heat, séptimos. Curiosamente, estos dos equipos se medirían en el ‘play-in’ si mantuvieran estas posiciones.

WIZARDS 130 – CELTICS 111

Porzingis selló un doble doble de 32 puntos y trece rebotes y Deni Avdija aportó otro doble doble de 25 puntos y diez rebotes para guiar un gran triunfo de los Wizards contra los Celtics, en el regreso de Jayson Tatum tras un partido de baja, con 28 puntos.

Los Wizards, que llevaban cinco derrotas en los últimos siete partidos, sumaron un triunfo trascendental para mantener vivas sus ambiciones de llegar a la postemporada. Son undécimos, a dos victorias de los Chicago Bulls, con un partido más.

Kristaps Porzingis and Deni Avdija. Hoopers. KP:

32 PTS, 13 REB, 6 AST Avdija:

25 PTS, 10 REB, 5 AST Wizards get the home W 💪 pic.twitter.com/rr0Yktljyd — NBA (@NBA) March 29, 2023

HAWKS 120 – CAVALIERS 118

Los Hawks sumaron su quinto triunfo consecutivo en casa contra los Cavaliers, pero tuvieron que sudar hasta el final ante los 44 puntos de Donovan Mitchell, que también tuvo el último tiro para dar la victoria a su equipo.

Dejounte Murray firmó 29 puntos y completó su noche con una gran canasta en suspensión que acabó siendo decisiva para la victoria de los Hawks, novenos en el Este (38-38), empatados con los Raptors.

Donovan Mitchell showed out tonight 🔥 44 points

5 rebounds

5 assists

5 threes Cavs fell to Atlanta in a close one pic.twitter.com/4WgPtwY7xe — NBA (@NBA) March 29, 2023

GRIZZLIES 113 – MAGIC 108

Sin Ja Morant, Desmond Bane brilló con 31 puntos para darle a los Grizzlies, segundos en el Oeste, la séptima victoria consecutiva, a costa de unos Magic a los que no les bastó con los 25 puntos de Franz Wagner y los 24 puntos y diez rebotes de Paolo Banchero.

Para los Grizzlies, el español Santi Aldama aportó nueve puntos, cinco rebotes, una asistencia y dos robos en 23 minutos en pista.

THUNDER 134 – HORNETS 137

PJ Washington logró la mejor actuación anotadora de su carrera, al firmar 43 puntos en el triunfo de los Hornets en el campo de los Thunder, huérfanos de Shai Gilgeous Alexander.

Los Thunder, en plena pelea por los puestos de ‘play-in’ del Oeste, sucumbieron pese a los 31 puntos de Josh Giddey.