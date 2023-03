Existe polémica en el básquetbol estadounidense luego de una controvertida acción de Giannis Antetokounmpo.

El crack griego ha sido apuntado por realizar un inédito rebote para alcanzar el triple doble en el partido de su equipo, Milwaukee Bucks, ante los Washington Wizards.

Cuando faltaban cerca de diez segundos para el final de partido, que terminó a favor de Milwaukee por 117-111, Giannis Antetokounmpo se fabricó una jugada para sumar un triple-doble a su carrera.

En aquel contexto, el ala-pivot hizo rebotar un balón en el tablero, para posteriormente saltar, hacerse con él y sumar un rebote a su estadística, logrando así registrar 23 puntos, 13 asistencias y diez rebotes.

¿Picardía o antideportivo? Lo concreto es que la NBA validó lo hecho por Giannis Antetokounmpo y le dio su cuarto triple-doble en lo que va de temporada 2023.

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2023