Tras el parón del All-Star, la NBA regresó este jueves a la acción con victorias de Boston Celtics y Denver Nuggets, que son líderes del Este y el Oeste, respectivamente, y un nuevo triunfo de unos Lakers que han mejorado de forma clara tras sus últimos fichajes.

Los Pacers vendieron cara su derrota ante unos Celtics que tuvieron que llegar a la prórroga para derrotarlos con 31 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias de Jayson Tatum y 30 puntos y 11 rebotes de Jaylen Brown.

El partidazo de Myles Turner (40 puntos con un espectacular 13 de 15 en tiros de campo y 8 de 10 en triples) se quedó sin premio en Indiana.

El dominicano Al Horford aportó 7 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en Boston y su compatriota Chris Duarte sumó 7 puntos y 3 rebotes en los Pacers.

Los Nuggets vuelan cuando Jokic se sale, tanto que acumulan un 22-0 esta temporada cuando el gigante serbio suma un triple-doble. Esta noche no fue una excepción y derrotaron a Cleveland con 24 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias del dos veces MVP.

Evan Mobley (31 puntos y 9 rebotes) fue el máximo anotador de unos Cavaliers en los que no jugó Ricky Rubio por descanso.

Malik Beasley (25 puntos con un fantástico 7 de 11 en triples) y Austin Reaves (17 puntos con un perfecto 6 de 6 en tiros) se pusieron al frente de unos Lakers extremadamente corales (12 de sus 13 jugadores sumaron puntos) y que llegaron a ganar de 28 a unos Warriors sin Stephen Curry y Andrew Wiggins.

Klay Thompson (22 puntos) fue el máximo anotador de Golden State en un partido que se llevaron los Lakers sin necesitar grandes anotaciones ni de LeBron James (13 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) ni de Anthony Davis (12 puntos y 12 rebotes).

El quinto triunfo seguido de los Sixers llegó con suspense ya que, sin contar los primeros compases del partido, estuvieron por debajo en el marcador hasta el último minuto.

James Harden (31 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Joel Embiid (27 puntos, 19 rebotes y 6 asistencias) lideraron la remontada local y Desmond Bane (25 puntos y 8 rebotes) fue el mejor de Memphis.

For more, download the NBA app: 📲 https://t.co/Z2EoXj3dbV pic.twitter.com/q15O8bLDeX

Watch EVERY ANGLE of Joel Embiid's monster block from Thursday night 👀

El español Santi Aldama aportó 6 puntos a los Grizzlies y tuvo problemas de faltas.

Nada mejor que enfrentarse a los Spurs, en el desguace con 15 derrotas seguidas, para que Luka Doncic (28 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias) y Kyrie Irving (23 puntos y 6 asistencias) pudieran anotarse su primera victoria juntos con los Mavericks y de paliza.

Malaki Branham (23 puntos) destacó en la ofensiva de estos Spurs en ruinas y que sufrieron el 22 de 42 de Dallas en el triple y que ocho de sus rivales superaran los 10 puntos.

Jakob Poeltl (21 puntos con un fabuloso 9 de 11 en tiros y 18 rebotes) comandó la limitada rotación de solo ocho jugadores de los Raptors que se deshizo de los Pelicans de un gran Brandon Ingram (36 puntos y 7 rebotes).

El duelo entre los Hernangómez se quedó en nada ya que ni Willy en Nueva Orleans ni Juancho en Toronto tuvieron minutos.

El puertorriqueño Jose Alvarado logró 7 puntos, un rebote y 2 asistencias en los Pelicans.

Todavía con el All-Star de Salt Lake City en el retrovisor, los Jazz continuaron con la fiesta al vencer en la prórroga a los Thunder.

43 PTS

10 REB

3 3PM

Lauri Markkanen went off in the Jazz OT win 🔥

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/Z2EoXj3L1t pic.twitter.com/tjIMGQKgez

— NBA (@NBA) February 24, 2023