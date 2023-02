Kawhi Leonard arrolló este martes a los Golden State Warriors con 33 puntos y siete triples en la victoria de Los Angeles Clippers, en una jornada de la NBA en la que los Milwaukee Bucks, liderados por Jrue Holiday y el griego Giannis Antetokounmpo, tumbaron a los Boston Celtics en un choque entre segundos y primeros del Este, respectivamente.

BUCKS 131 – CELTICS 125

Los Bucks sellaron su undécima victoria consecutiva, su mejor racha desde las 18 encadenadas en 2019, liderados por un Jrue Holiday de 40 puntos y ocho triples y un Giannis que flirteó con el triple doble (36 puntos, trece rebotes y nueve asistencias), frente a unos Celtics que lucharon hasta el final pese a las ausencias de Tatum, Brown, Smart y el dominicano Al Horford.

Solo una victoria separa a los Celtics (41-17) de los Bucks (40-17), que tienen un partido menos. En Boston, Derrick White siguió brillando con 27 puntos y doce asistencias y Malcolm Brogdon aportó 26 puntos.

🔥 40 points (ties career high)

🔥 8 threes (career high)

🔥 3 steals

🔥 Game winner@Jrue_Holiday11 was DOMINANT and CLUTCH in the @Bucks 11th consecutive win! #NBAAllStar pic.twitter.com/PWuXK6oSmr — NBA (@NBA) February 15, 2023

CLIPPERS 134 – WARRIORS 124

Tras las derrotas sufridas contra Bucks y Dallas Mavericks, los Clippers se reivindicaron con un gran triunfo contra los Warriors, dirigido por un Kawhi Leonard estelar, capaz de meter 33 puntos con doce de 19 en tiros y siete de nueve en triples. Los angelinos son quintos, a una victoria de los Phoenix Suns, cuartos.

A los Warriors, que no pudieron contar con Stephen Curry por quinto partido consecutivo, no les bastaron los 28 puntos de Jordan Poole. Los vigentes campeones son novenos, tras perder tres de sus últimos cuatro partidos.

Kawhi Leonard (33 PTS on 12-17 FGM) ties a career high with 7 threes in the @LAClippers win 🔥 pic.twitter.com/tokJRn466h — NBA (@NBA) February 15, 2023

SUNS 120 – KINGS 109

A la espera del debut de Kevin Durant, que se perderá el All-Star por una lesión de rodilla, los Suns triunfaron ante los Kings con una exhibición de sus tres estrellas: Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton.

Paul dio una clase de baloncesto con 17 puntos y 19 asistencias, Booker metió 32 puntos y Ayton contribuyó con un doble doble de 29 puntos y once rebotes. El equipo de Monty Williams presiona a los Kings, en los que De’Aaron Fox firmó 35 puntos, para la tercera plaza del Oeste.

TRAIL BLAZERS 101 – WIZARDS 126

Los Wizards dejaron atrás la última derrota contra los Warriors y reforzaron su décima posición en el Este, liderados por los 33 puntos de Kyle Kuzma y los 28 puntos y quince rebotes del letón Kristaps Porzingis.

En los Blazers, Damian Lillard se apuntó un doble doble de 39 puntos y diez rebotes, en un día en el que se supo que participará junto a su compañero Anfernee Simons en el concurso de triples del All-Star de este fin de semana.

RAPTORS 113 – MAGIC 103

Jakob Poetl, recién incorporado procedente de los San Antonio Spurs, selló el segundo mejor partido de su carrera y dirigió con treinta puntos la victoria de los Raptors sobre los Magic que permitió a los canadienses colocarse novenos en el Este, en puestos de ‘play-in’.

En los Magic, que habían ganado 24 horas antes en el campo de los Bulls, el máximo anotador fue el pívot Wendell Carter Jr., con 26 puntos, seis rebotes y cinco asistencias. Jalen Suggs, desde el banquillo hizo 24 puntos, mientras que el italiano Paolo Banchero no pasó de los trece.