Kyrie Irving rozó el milagro este lunes en su primer partido en el American Airlines Center de Dallas, al firmar 36 puntos en la derrota de los Mavericks contra los Minnesota Timberwolves, en una jornada de NBA en la que los Denver Nuggets enseñaron galones de líderes en Miami.

MAVERICKS 121 – TIMBERWOLVES 124

En su debut ante su público en Dallas, tras disputar sus primeros partidos lejos de Texas, Irving anotó 26 de sus 36 puntos en un extraordinario cuarto período, pero sus Mavericks se quedaron cortos y no consiguieron remontar los 18 puntos de desventaja que acumularon en los primeros tres cuartos.

Irving conectó once de sus doce tiros en el cuarto período, con tres de cuatro de tres puntos, y el esloveno Luka Doncic metió 33 puntos, con doce rebotes y seis asistencias, sin premio final.

Los Timberwolves triunfaron al ritmo de Anthony Edwards, con 32 puntos, y de un francés Rudy Gobert protagonista con un doble doble de 21 puntos y catorce rebotes.

32 PTS and the dub! Anthony Edwards led the @timberwolves in scoring and came up clutch late to help seal the win! pic.twitter.com/5tnnN2LSxG — NBA (@NBA) February 14, 2023

KNICKS 124 – NETS 106

Jalen Brunson reinó en el derbi de Nueva York con una monumental actuación de cuarenta puntos (15 de 21 en tiros) para los Knicks, apoyado por los 27 de Josh Hart, recientemente incorporado procedente de los Blazers.

Los Nets, ya sin Kevin Durant ni Kyrie Irving, sufrieron su segunda derrota consecutiva pese a los 28 puntos de Spencer Dinwiddie. Son quintos en el Este (33-24).

HEAT 108 – NUGGETS 112

Nikola Jokic se quedó a un paso del triple doble, con 27 puntos, doce rebotes y ocho asistencias, y guió a los Nuggets en el triunfo en el campo de los Heat, pese a las bajas de Jamal Murray y Aaron Gordon.

Los Heat, en los que Jimmy Butler aportó 24 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, cortaron su racha de tres victorias consecutivas y se quedaron sextos en el Este.

Nikola Jokic drops 27 PTS, pull down 12 REB and dishes 8 AST to lead the @nuggets to win No. 40 on the season 🃏 pic.twitter.com/WjVKLcqDog — NBA (@NBA) February 14, 2023

76ERS 124 – ROCKETS 103

James Harden selló un doble doble de 28 puntos y diez asistencias e impulsó, junto a los 26 puntos de Tyrese Maxey y a los 23 puntos de Joel Embiid, el tercer triunfo consecutivo de los 76ers, terceros en el Este (37-19).

En los Rockets, el peor equipo de la NBA (13-44), el español Usman Garuba aportó cinco puntos y dos rebotes en 8.57 minutos en pista.

TRAIL BLAZERS 127 – LAKERS 115

Sin LeBron James, que se perdió su tercer partido consecutivo tras lograr la semana pasada el récord absoluto de puntos en la NBA, los Lakers se estrellaron en su visita a los Blazers ante un estelar Damian Lillard, que firmó 40 puntos, con ocho triples. Los locales conectaron 23 triples, la segunda mejor actuación de su historia desde el arco.

Para los Lakers, Anthony Davis aportó un doble doble de 19 puntos y veinte rebotes y Malik Beasley, recién incorporado procedente de los Utah Jazz, selló 22 puntos saliendo del banquillo.

40 PTS

8 3PM Damian Lillard went off for 30 first-half PTS en route to his 11th 40+ PT performance of the season! pic.twitter.com/fbofjEeaLI — NBA (@NBA) February 14, 2023

WARRIORS 135 – WIZARDS 126

Sin Stephen Curry, que confía en regresar poco después del All-Star de Salt Lake City tras su lesión en una rodilla, los Warriors volvieron a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas, contra Lakers y Blazers, a costa de los Wizards.

Andrew Wiggins, con 29 puntos, y Klay Thompson, con 27, guiaron el triunfo de los vigentes campeones y frustraron las grandes actuaciones personales del letón Kristaps Porzingis (34 puntos) Bradley Beal (33 puntos).

BULLS 91 – MAGIC 100

El juego coral de los Magic, guiados por un Paolo Banchero de 22 puntos y un excelente Markelle Fultz, con 18 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, volvió a desnudar los límites de los Bulls, que siguen sin encontrar continuidad.

Chicago perdió su cuarto partido consecutivo y bajó a la undécima posición del Este, fuera de los puestos de ‘play-in’, mientras que los Magic son decimoterceros (24-38).

Así marchan las clasificatorias en la NBA: